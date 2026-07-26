Triunfo histórico de Noel León en Hungría al dominar la carrera feature en la F2 

El regiomontano Noel León se quitó la racha de mala suerte y para compensarlo ha escrito su nombre en el libro de ganadores del domingo de la antesala de la Fórmula 1, la F2, cuando se impuso este domingo en la carrera feature de Hungría.

Desde la arrancada, el integrante de la escudería Campos Racing mostró sus intenciones de pelear por los puestos de honor partiendo desde la segunda fila en una hilera completamente latina a lado del paraguayo Joshua Duerksen.

Tras ganar un lugar en la primera variante para colocarse segundo, el regiomontano se mantuvo en la persecución del liderato defendido por Kush Maini. La oportunidad de oro llegó en el giro 16, cuando el equipo Campos lo llamó a boxes justo antes de la neutralización con auto de seguridad virtual provocada por la detención de Rafael Villagómez tomando el liderato virtual de la carrera.

Con el camino despejado y gestionando el ritmo de carrera, León soportó el vertiginoso asedio de sus perseguidores durante las vueltas finales. A pesar de la presión ejercida por Maini y Rafael Câmara en el cierre, el piloto mexicano contuvo los embates para cruzar la línea de meta en la primera posición.

Panorama del campeonato de pilotos de la F2

El contundente resultado obtenido en Budapest le otorgó un importante impulso al representante azteca dentro de la tabla general justo antes del receso estival de la categoría.

Nikola Tsolov, compañero de León, se sostiene en el liderato con 167 unidades, escoltado por Gabriele Minì (147) y Rafael Câmara (145). Alexander Dunne marcha cuarto con 108 puntos, mientras que el mexicano Noel León se ubica en la quinta posición con 94 unidades.

En el apartado de escuderías, el triunfo del regiomontano consolidó a Campos Racing en el primer lugar general con 261 puntos, manteniendo un amplio margen de ventaja sobre Invicta Racing (187) y MP Motorsport (176).

La categoría se va al descanso de verano, al igual que la Fórmula 1, para regresar en el Gran Premio de Italia del 4 al 6 de septiembre.