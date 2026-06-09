México y la maldición del partido inaugural de un Mundial: nunca ha ganado

El Estadio Ciudad de México ya palpita de emoción para el Mundial 2026. El próximo 11 de junio, México inaugurará la justa mundialista ante Sudáfrica en un duelo que ya genera expectativa mundial.

Como coanfitriones, los dirigidos por Javier Aguirre buscarán comenzar con el pie derecho en el partido inaugural del torneo más grande de la historia y el ambiente en la Ciudad de México es inmejorable.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre afina el cuadro que será titular para el debut del Mundial contra Sudáfrica Héctor López Ramírez

La Selección Mexicana llega con el privilegio de abrir el certamen en casa en el Estadio Ciudad de México, pero con la tremenda presión encima, ya que nunca ha podido ganar esta clase de partidos.

México nunca ha ganado un partido de debut del Mundial

A lo largo de su historia, México ha disputado el partido inaugural de un Mundial en siete ocasiones sin lograr una sola victoria. El saldo es claro: cuatro derrotas y dos empates.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, México disputó el partido inaugural ante los locales. Siphiwe Tshabalala abrió el marcador con un golazo que fue celebrado como “el gol de toda África”, pero Rafael Márquez empató el encuentro para sellar un 1-1 histórico.

Aquel punto permitió al Tri avanzar de fase de grupos, aunque dejó la sensación de que se pudo haber conseguido más ante un rival que jugaba en casa.

En México 1970, el Tri abrió el torneo en el Estadio Azteca frente a la Unión Soviética. Ante más de 100 mil aficionados, el equipo dirigido por Ignacio Trelles dominó gran parte del encuentro, pero la solidez defensiva soviética y la falta de puntería impidieron el gol.

El partido terminó 0-0, un resultado que evitó la derrota pero que no satisfizo las expectativas de una afición que soñaba con un triunfo inaugural en casa.

En el Mundial de Chile 1962, México se enfrentó a Brasil en uno de los partidos que marcó su debut en el torneo. La Canarinha, que contaba con figuras de gran nivel, se impuso con claridad por 2-0.

En el resto de sus participaciones como equipo inaugural, México sufrió derrotas contundentes: cayó 4-1 ante Francia en 1930 (en el primer partido de la historia de los Mundiales), 4-0 frente a Brasil en 1950 y 5-0 en 1954 y 3-0 ante Suecia en 1958.

Javier Aguirre reveló su lista de 26 seleccionados para disputar el Mundial2026. Selección Nacional de México

Partidos inaugurales en Mundiales que México no ha ganado

1930 (Uruguay): Francia 4-1 México

1950 (Brasil): Brasil 4-0 México

1954 (Suiza): Brasil 5-0 México

1958 (Suecia): Suecia 3-0 México

1962 (Chile): Brasil 2-0 México

1970 (México): México 0-0 Unión Soviética

2010 (Sudáfrica): Sudáfrica 1-1 México

México, muy favorito para ganar ante Sudáfrica en el Mundial 2026

Las principales casas de apuestas colocan a México como amplio favorito para vencer a Sudáfrica.

Las estadísticas respaldan esta visión: México cuenta con mayor profundidad de plantilla, mejor ranking FIFA y el enorme respaldo del Estadio Azteca, donde la altitud y el ambiente pueden resultar decisivos.

La mayoría de analistas coincide en que este es un partido que México debe ganar para arrancar con confianza el torneo.

Javier Aguirre y Rafa Márquez durante entrenamiento de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026. Mexsport

Sudáfrica es un rival combativo y ordenado, pero con menos recursos individuales. Predicciones comunes apuntan a un triunfo mexicano por 2-0 o 2-1, aprovechando la localía para romper por fin la maldición de los partidos inaugurales.