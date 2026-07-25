Isaac del Toro, EN VIVO la etapa 20 del Tour de Francia 2026
Detalles de la etapa 20 del Tour de Francia 2026, donde el ciclista mexicano Isaac del Toro salió como tercero general
El pelotón dio alcance a los cuatro fugados.
El grupo de cabeza de carrera se queda en cuatro: Jonas Abrahamsen, Warren Barguil, Xabier Azparren y Georg Steinhauser.
¡Lanza ataque! Richard Carapaz lanzó su ofensiva que tuvo respuesta de varios ciclistas
El grupo de cabeza de carrera se reduce a cinco, debido a que Baptiste Veistroffer se rezagó y lo alcanzó el pelotón (donde va Isaac del Toro), que está a 50 segundos
Primera fuga: se compone de seis corredores, Joris Debolve, Jonas Abrahamsen, Warren Barguil, Xabier Azparren, Georg Steinhauser y Baptiste Veistroffer.
El primero en ataca: Nelson Oliveira. Le siguen otros corredores.
¡¡¡Inicia la Etapa reina del Tour de Francia 2026!!!
LOS PUERTOS DE MONTAÑA DE LA ETAPA 20:
- Col de la Croix de Fer de Categoría HC, con 24 kilómetros de subida.
- Col du Télégraphe de Categoría 1, con 11.9 kilómetros de subida.
- Col du Galibier de Categoría HC, con 17.7 kilómetros de subida.
- Col de Sarenne de Categoría HC, con 12.8 kilómetros de subida.
¡Inicia la salida neutralizada! Este sábado 25 de julio será de 6.7 kilómetros
Este sábado 25 de julio de 2026, el colosal Alpe d’Huez acogerá de nuevo la meta; en este caso, de la etapa más dura de esta edición con la Croix de Fer, el Galibier… y el estreno del tremendo Col de Sarenne
Tadej Pogacar e Isaac del Toro han realizado una gran mancuerna. El Tour de Francia hace eco de la comunión que hay entre ambos compañeros, incluso los ha llamado “Rey” y “Príncipe”, además de resaltar el tradicional “¡Pogi, hermano, ya eres mexicano!”.
Isaac del Toro se encuentra en tercer lugar de la Clasificación general, con una ventaja de 24 segundos con respecto al prodigio galo Paul Seixas, cuarto sitio. Si las cosas salen bien al final de la Etapa 20, el mexicano sería virtualmente tercero en su debut en el Tour de Francia
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la etapa 20 del Tour de Francia 2026!