EN VIVO: Isaac del Toro en la etapa 21 del Tour de Francia 2026; resultados y podio histórico

08:29 Hrs Repaso a los líderes

Antes del comienzo de la última etapa, veamos quienes son los líderes de las diversas clasificaciones.

Premio de la Combatividad (dorsal rojo)

​Súper Combativo: Richard Carapaz (Ecuador)

​Equipo: EF Education-EasyPost

Clave de su éxito: El jurado y la afición lo consolidan por sus constantes ataques en las etapas de montaña y sus victorias épicas desde las escapadas en la última semana.​