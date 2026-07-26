EN VIVO: Isaac del Toro en la etapa 21 del Tour de Francia 2026; resultados y podio histórico
Histórico tricolor: El ciclista originario de Ensenada rueda rumbo a París para sellar un inédito tercer lugar general en la Grande Boucle
UNA RODADA PARA LA HISTORIA
Isaac del Toro toma la salida del pelotón rumbo a París para poner punto final a la mejor actuación de un mexicano en la historia del Tour de Francia con la conquista del tercer sitio.
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ya está listo para cerrar un gran Tour de Francia como segundo de la clasificación general... Y celebra cantando y bailando al estilo de Michael Jackson.
Camino al punto de salida, los integrantes del UAE-Team Emirates disfrutan de su gran Tour de Francia al interior de su camión.
En la última jornada del Tour de Francia, la organización anunció que el ciclista estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek) fue reconocido con el premio Best Teammate Award (Premio al Mejor Compañero).
- La organización del Tour de Francia estima que el comienzo de la etapa será a las 17:50 horas locales (9:50 hora del centro de México).
- Los 89 kilómetros de la etapa, que contempla nueve vueltas al circuito, se completará en menos de dos horas, de acuerdo con lo proyectado por la organización.
La etapa no ha comenzado, pues continúa el traslado de los equipos en los camiones rumbo al nuevo punto de partida.
Líder: Tadej Pogacar (Eslovenia)
Equipo: UAE Team Emirates
Tiempo acumulado: 72h 53' 44''
Clave de su éxito: Consigue su quinto título virtual tras dominar la alta montaña y mantener a raya a Remco Evenepoel.
Líder: Isaac del Toro (México)
Equipo: UAE Team Emirates
Tiempo acumulado: 73h 03' 26''
Diferencia: Lidera con +2' 14'' sobre Paul Seixas
Clave de su éxito: Una regularidad asombrosa en los Alpes y Pirineos, coronada con su triunfo en Barcelona.
Líder: Richard Carapaz (Ecuador)
Equipo: EF Education-EasyPost
Puntos acumulados: 156 puntos
Clave de su éxito: Aseguró el jersey de forma matemática tras ganar la Etapa 20 en Alpe d'Huez y coronar tres de los cuatro puertos del día en fuga.
Líder: Mads Pedersen (Dinamarca)
Equipo: Lidl-Trek
Puntos acumulados: 527 puntos
Clave de su éxito: Dominio absoluto en los sprints intermediarios y de etapa, coronado con una audaz fuga en el Col de la Croix de Fer en la Etapa 20.
Antes del comienzo de la última etapa, veamos quienes son los líderes de las diversas clasificaciones.
Premio de la Combatividad (dorsal rojo)
Súper Combativo: Richard Carapaz (Ecuador)
Equipo: EF Education-EasyPost
Clave de su éxito: El jurado y la afición lo consolidan por sus constantes ataques en las etapas de montaña y sus victorias épicas desde las escapadas en la última semana.
1. Victoria histórica en la Etapa 2 (Barcelona)
- El ataque definitivo: Del Toro lanzó una demoledora aceleración en el último tramo de montaña para cruzar primera lo meta gracias a que su jefe de filas Tadej Pogacar le cedió el triunfo reconociendo su valía.
- Fin de la sequía: Se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia desde que Raúl Alcalá lo hizo por última ocasión hace 36 años.
- Primer maillot blanco: Con este triunfo se enfundó por primera vez la camiseta de líder juvenil y escaló al cuarto puesto general.
2. Gregario de lujo en los Pirineos (Etapa 3)
- Trabajo en equipo: Impuso un gran ritmo en la subida final para destrozar el pelotón, preparando el terreno para el ataque de su líder Tadej Pogacar.
- Consistencia: Finalizó la jornada en la novena posición a sólo 4 segundos de Pogacar, confirmándose como una pieza fundamental del UAE.
3. Podio en el mítico Tourmalet (Etapa 6)
- Ruptura de favoritos: Lanzó un ataque en el ascenso que rompió el grupo de los principales contendientes de la carrera.
- Batalla al límite: Superó en el esfuerzo final a Remco Evenepoel para quedarse con el tercer lugar de la etapa y subir al tercer peldaño de la general.
4. Resiliencia total tras caída (Etapa 15)
- El accidente: Sufrió una dura caída a falta de 21 kilómetros para la meta, poniendo en riesgo su posición en la competencia.
- Regreso heroico: Lejos de rendirse, reconectó con el grupo puntero con una remontada espectacular.
- Premio al esfuerzo: Cruzó la meta en el tercer lugar de la etapa, defendiendo con categoría su posición en el podio.
5. Sentencia en Alpe d'Huez y alianza con Pogacar (Etapa 20)
- La Etapa Reina: Soportó un desnivel de 5,450 metros entre Le Bourg d'Oisans y la mítica cima de Alpe d'Huez.
- El ataque a Seixas: Lanzó una ofensiva en las rampas de Col de la Sarenne que terminó por descolgar a su rival directo por la camiseta blanca, Paul Seixas.
- Hermandad en la meta: Tadej Pogacar sacrificó sus opciones de buscar el triunfo del día y trabajó como su gregario para protegerlo, cruzando ambos la meta abrazados en el 4° y 5° puesto.
Para esta última etapa, se mantuvo la presentación de los equipos en la comunidad de Thoiry, de ahí el pelotón fue trasladado en camiones a la capital francesa para hacer el último recorrido.
Pese a que se recortó la etapa, se mantuvo intacto el desafiante paso por la Cote de la Butte de Montmartre, una subida de 900 metros al 6.1% de inclinación media sobre adoquines.
Debido a los incendios forestales que azotan a Francia y España, la última etapa de la competencia fue recortada de 133 a 89 kilómetros.
Para celebrar la conquista de su quinta corona en el Tour de Francia, con la que se une a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, el equipo UAE-Team Emirates diseñó un uniforme especial en la última rodada rumbo al Arco del Triunfo en París.
Buenos días amantes del deporte y del ciclismo. Isaac del Toro cierra hoy el capítulo más brillante en la historia del ciclismo mexicano en pruebas de ruta con una tercera posición en la clasificación general del Tour de Francia, resultado al que le falta que lo ratifique al cruzar la meta de la etapa 21 de la Grande Boucle.
El ciclista mexicano acompañará en el podio de la clasificación general a su compañero en el UAE-Team Emirates a Tadej Pogacar, quien escribe su propia página dorada con la conquista de su quinta corona del Tour de Francia.