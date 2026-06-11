Las lágrimas de un niño: Gilberto Mora llora durante el Himno Nacional en la inauguración del Mundial

La tensión del debut mundialista siempre quiebra el templo de la madurez, y más cuando se llevan apenas 17 años a cuestas. El protocolo de la FIFA estrenó una coreografía imponente: el círculo central del césped copado por los futbolistas de ambas selecciones, flanqueados por dos banderas colosales que cubrían, de extremo a extremo, cada mitad de la cancha. El simbolismo del arranque de la Copa del Mundo en un retrato perfecto.

El protocolo musical abrió con la voz de Tyla interpretando el himno de Sudáfrica, una antesala vibrante que preparó la atmósfera para el momento local. Cuando Alejandro Fernández tomó el micrófono y las notas del himno nacional mexicano retumbaron en el estadio —un momento que de inmediato cautivó y encendió las redes sociales—, las cámaras buscaron la intimidad de los protagonistas.

Ahí se congeló la imagen de la tarde. Gilberto Mora, el rostro más joven en la historia de la Selección Mexicana y el futbolista de menor edad registrado en todo este Mundial, rompió en llanto.

Mora, lágrimas de un niño

Detrás de esas lágrimas habita el niño que hace unos años posaba con una camiseta verde varias tallas más grande en una cancha improvisada de tierra y césped. Aquella fotografía infantil, que el propio mediocampista de Xolos compartió en sus redes para celebrar su convocatoria bajo el mensaje de un sueño cumplido, cobró sentido real bajo el cielo del partido inaugural. El chico de Tijuana, que todavía requiere el cobijo de sus padres para las actividades cotidianas y no tiene edad legal para votar, se plantó ante los ojos del planeta con 17 años y 240 días.

El llanto de Mora no es sólo emoción; es el cruce de dos eras. Al pisar la cancha de manera oficial, el juvenil borró una marca de casi un siglo de antigüedad que pertenecía a Manuel Rosas, quien en Uruguay 1930 debutó con 18 años y 88 días. La apuesta de Javier Aguirre dejó de ser un proyecto de futuro para convertirse en una realidad histórica del balompié nacional.