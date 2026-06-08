¡Viejo conocido! Wilton Sampaio será el árbitro para el México Vs Sudáfrica

El árbitro brasileño de 44 años, Wilton Sampaio fue el designado para impartir justicia en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica; ya cuenta con antecedentes siendo el silbante central en partidos del Tri.

A menos de 72 horas de que el balón comience a rodar el balón en la cancha del Estadio Ciudad de México -mismo que tendrá cubiertas sus primeras filas- FIFA designó al árbitro que estará presente en el compromiso entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, quienes chocarán en la Copa del Mundo tras 16 años de su primer antecedente.

Wilton Sampaio es uno de los 8 árbitros que estarán presentes en el compromiso en busca de impartir justicia en el primer partido del Mundial 2026:

Árbitro central / Wilton Sampaio (Brasil).

Asistente 1 / Bruno Pires (Brasil).

Asistente 2 / Bruno Boschilia (Brasil).

Cuarto árbitro / Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Árbitro reserva / Eduardo Cardozo (Paraguay).

Árbitro VAR / Nicolás Gallo (Colombia).

Asistente VAR / Juan Lara (Chile).

Árbitro asistente VAR / Jerome Brisard (Francia).

Antecedente de Wilton Sampaio con la Selección Mexicana

Wilton Sampaio es un árbitro experimentado que cuenta con recorrido en Copas del Mundo, Mundial de Clubes, Copa América y Repechaje del Mundial de Clubes.

Entre sus antecedentes con México, Wilton Sampaio fue árbitro de la eliminación de América a manos de LAFC en la búsqueda del boleto al Mundial de Clubes, certamen en el que fue el central designado para el duelo entre Monterrey y el Inter de Milán.

Fue el 9 de junio de 2016 cuando Wilton Sampaio y la Selección Mexicana se encontraron en la Copa América, donde el Tri derrotó 2-0 a Jamaica en partido correspondiente a la Fase de Grupos del certamen continental.

Los goles fueron por conducto de Javier Chicharito Hernández y Oribe Peralta, y el Tri no recibió ninguna tarjeta, mientras que los Reggae Boyz solamente vieron una cartulina amarilla.

Wilton Sampaio durante partido entre México y Jamaica correspondiente a la Copa América 2016. Mexsport

En Qatar 2022, Sampaio dirigió el partido entre Arabia Saudita y Polonia (0-2 en favor de los europeos), entonces rivales del Tri. Mientras que en Cuartos de Final, fue el silbante de la victoria francesa (2-1) ante Inglaterra.

BFG