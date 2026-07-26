Frentes Políticos / 26 de julio de 2026

1. Podredumbre. La detención del exalcalde de Cuautla Jesús Corona por presuntos vínculos con grupos criminales exhibe una realidad inocultable, cuando un presidente municipal cae por investigaciones de la fiscalía, se revela la infiltración del crimen en las instituciones. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con Guardia Nacional, nuevas preparatorias y programas sociales, mientras Omar García Harfuch reportó la captura de seis presuntos extorsionadores en la entidad. Desmantelar la red política que les permitió operar es lo que sigue. Lo que hoy presenciamos en Morelos, ni cuando gobernó Cuauhtémoc Blanco. Y eso ya es decir mucho.

2. Ramillete de incógnitas. A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén, la investigación sigue sin resolver quién ordenó y ejecutó el crimen. Cuén era diputado federal electo por la coalición encabezada por Morena, cargo que asumiría el 1 de septiembre de 2024 para la LXVI Legislatura. Además, fue fundador del PAS, rector de la UAS, alcalde de Culiacán y secretario de Salud de Sinaloa. La FGR desmontó la versión del asalto, confirmó un montaje y exhibió irregularidades, pero es un caso más sin esclarecerse. Y otro ejemplo de impunidad. ¿Quién fue?

3. Embarrados. El caso dejó de ser un asunto local. La acusación de la Fiscalía de Veracruz contra el alcalde de Ixhuatlán, Raúl González, por el presunto secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán ya alcanzó dimensión internacional tras su publicación en un diario español. Si las pruebas sostienen la solicitud de desafuero, MC enfrentará uno de los expedientes más graves de su historia reciente. Y para Rocío Nahle tampoco hay margen para la complacencia: un crimen de esta magnitud, con presuntos vínculos entre autoridades municipales y el crimen organizado, exige resultados. Y ella no los tiene.

4. Golpe. La estrategia de seguridad en Guanajuato sumó un logro relevante. La fiscalía estatal, a cargo de Gerardo Vázquez, desarticuló una banda dedicada al robo, la extorsión y el narcomenudeo en León. Cayeron 12 integrantes y se aseguraron armas y droga. En un estado donde el crimen organizado desafió a las instituciones, cada golpe operativo representa un paso para recuperar el control, cedido en las administraciones de Diego Sinhue Rodríguez y Miguel Márquez. Bajo el gobierno de Libia García, la coordinación entre autoridades será determinante para sostener estos resultados. Que los criminales no se reorganicen.

5. Reciclaje. Cambian las siglas, pero no los protagonistas. Somos México y Construyendo Sociedades de Paz debutan con 84.3 mdp de financiamiento público y sus principales figuras acumulan décadas viviendo de la política. Guadalupe Acosta Naranjo pasó del PRD al liderazgo opositor; Hugo Eric Flores dirige un nuevo partido mientras sigue como diputado de Morena. Más que una renovación parece una reedición con distinto logotipo. En México nacen partidos, pero los operadores de siempre encuentran otro presupuesto y una nueva oportunidad para volver a empezar sin haber dejado realmente el escenario. Puro negocio.