Oficial: Sepang regresa a la F1 2026 para albergar el Gran Premio de Bahréin

La Fórmula 1 oficializó el retorno del trazado de Sepang al calendario de la temporada 2026. La competencia se disputará del 2 al 4 de octubre, ubicándose estratégicamente entre los compromisos de Azerbaiyán y Singapur, permitiendo a la categoría mantener un total de 23 fechas tras los imprevistos en Medio Oriente.

Al respecto, Stefano Domenicali, Presidente y Director Ejecutivo de la Fórmula 1, destacó la capacidad de respuesta de la categoría al señalar que "estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026. Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Fórmula 1".

¿Por qué la carrera en Sepang se llamará Gran Premio de Bahréin?

A pesar de celebrarse en territorio asiático, el evento adoptará la denominación oficial del Gran Premio de Bahréin en Malasia. La decisión responde a un acuerdo comercial y organizativo entre ambas naciones y los altos mandos del Gran Circo.

Dado que la competencia no pudo realizarse en su sede original debido a la inestabilidad en la región por los conflictos entre Irán e Israel, el gobierno de Bahréin asumirá una parte sustancial de los costos operativos y logísticos para trasladar el evento a Sepang a corto plazo.

A cambio, el gobierno malayo aceptó ceder los derechos del nombre para que Bahréin preserve su lugar en el campeonato mundial de 2026, funcionando operativamente como una edición especial desplazada de sede para garantizar el cumplimiento de los contratos comerciales de la categoría.

Sin embargo, el calendario podría sufrir más cambios y terminar en 22 competencias, el mínimo requerido por el contrato firmado con las televisoras. Las carreras en Qatar y Abu Dhabi están en riesgo y la F1 espera tomar una decisión en las próximas semanas durante las vacaciones de verano sobre el futuro de ellas.

Imola, Portugal y Turquía son examinadas como posibles sedes para al menos dar lugar a una de estas competencias en caso de ser necesario.