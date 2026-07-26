Paredes, encendido; produce tres carreras y guía el triunfo de Astros

Isaac Paredes atraviesa un gran momento con el madero y volvió a ser determinante para los Astros de Houston, que derrotaron 4-1 a los White Sox de Chicago para ligar su quinta victoria consecutiva.

El sonorense terminó la noche con dos imparables y tres carreras producidas, actuación con la que llegó a 57 remolques en la temporada, la tercera mayor cifra del club. Además, mantiene el bat encendido al acumular siete carreras impulsadas en sus últimos cuatro juegos, lapso en el que batea para .400, gracias a seis imparables en 15 turnos.

Mientras Paredes encabezó la ofensiva, Hunter Brown brilló desde el montículo. El derecho lanzó siete entradas en blanco, permitió únicamente dos imparables, recetó siete ponches y no otorgó bases por bolas para apuntarse su segunda victoria desde que regresó de la lista de lesionados.

Durante cinco episodios, Brown y Sean Burke protagonizaron un auténtico duelo de pitcheo. Ninguno de los dos permitió carreras y las ofensivas apenas pudieron conectar un par de imparables por bando.

Todo cambió en la sexta entrada.

Cam Smith abrió el episodio al recibir un pelotazo, Jeremy Peña conectó sencillo y Yordan Álvarez negoció la primera base por bolas del encuentro para llenar las almohadillas. Con la mesa servida apareció Isaac Paredes, quien conectó un sencillo al jardín derecho que rompió el empate sin carreras y remolcó las dos primeras anotaciones de Houston.

La jugada todavía dejó una carrera más para los Astros, luego de que el jardinero derecho novato Braden Montgomery cometiera un error que permitió que la pelota se fuera hasta el fondo y que Paredes avanzara hasta la antesala.

Paredes puso la cereza al pastel

El mexicano volvió a hacerse presente en el octavo inning. Con un nuevo imparable productor llevó una carrera más al plato para colocar el 4-0, ventaja que prácticamente sentenció el encuentro.

Chicago evitó la blanqueada hasta la novena entrada con un sencillo productor de Colson Montgomery, aunque Josh Hader retiró los últimos dos bateadores para apuntarse su 12º salvamento de la campaña.

Otro de los hombres importantes de la noche fue Jeremy Peña, quien conectó tres imparables y anotó en dos ocasiones. El puertorriqueño se convirtió en el primer jugador de Astros en registrar tres juegos consecutivos de tres hits desde que José Altuve lo consiguiera en abril de 2024.

Con el triunfo, Houston confirmó el gran momento colectivo que vive, pero también el excelente nivel individual de Isaac Paredes, quien continúa respondiendo en los momentos importantes y consolidándose como uno de los principales productores de carreras de los Astros en la presente temporada.