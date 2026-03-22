Liga MX: Así termina la tabla de posiciones previo a parón por Fecha FIFA
Con el Rebaño al mando, así terminó cada uno de los equipos en la tabla de posiciones previo a la Fecha FIFA; habría Chivas Vs América en Liguilla
Chivas es el líder general del Clausura 2026 y se encuentra prácticamente calificado de manera matemática a la Liguilla de la Liga MX, mientras que equipos como Monterrey se mantienen fuera de la Fiesta Grande; así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 12 y previo al parón por Fecha FIFA.
Antes de que México enfrente a Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, la Liga MX aún no cuenta con equipos calificados o eliminados de la Liguilla de manera matemática, sin embargo, a partir de la siguiente Jornada podrían confirmarse los primeros boletos.
Todos los resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026:
Con un total de 22 goles anotados a lo largo del fin de semana, la Liga MX vivió la Jornada 12, en donde 3 locales lograron imponerse, 4 empataron y 2 visitantes se llevaron la victoria a su terreno antes de la Fecha FIFA.
Así marcha la tabla general previo a la Fecha FIFA de marzo
Con Chivas luciendo en la cima de la tabla de posiciones, el Rebaño de una Hormiga González en racha es el mandamás del certamen:
1. Chivas / 30 (+14).
2. Cruz Azul / 27 (+11).
3. Toluca / 26 (+12).
4. Pumas / 23 (+9).
5. Pachuca / 22 (+5).
6. Atlas / 18 (-2).
7. Tigres / 17 (+4).
8. América / 17 (+2).
9. Monterrey / 14 (+3).
*10. FC Juárez / 14 (-2).
11. Necaxa / 13 (-2).
12. León / 13 (-11).
13. Xolos / 12 (-2).
14. Puebla / 12 (-5).
15. Atlético San Luis / 11 (-3).
16. Mazatlán / 11 (-9).
*17. Querétaro / 8 (-8).
18. Santos / 8 (-16).
* Equipos que mantienen un partido pendiente en la Fase Regular del Clausura 2026 de Liga MX.
Así se jugarían los Cuartos de Final
Con el Clásico Nacional como amplio protagonista del inicio de la Liguilla, así se estarían disputando los compromisos de Cuartos de Final, eliminatorias que se definirán en casa del equipo mejor posicionado en la tabla.
En caso de empate global, el equipo mejor ubicado en la tabla avanzará a la siguiente instancia, sin necesidad de Tiempos Extra o tanda de penales:
(1) Chivas Vs América (8).
(2) Cruz Azul Vs Tigres (7).
(3) Toluca Vs Atlas (6).
(4) Pumas Vs Pachuca (5).
BFG