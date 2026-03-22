Liga MX: Así termina la tabla de posiciones previo a parón por Fecha FIFA

Chivas es el líder general del Clausura 2026 y se encuentra prácticamente calificado de manera matemática a la Liguilla de la Liga MX, mientras que equipos como Monterrey se mantienen fuera de la Fiesta Grande; así marcha la tabla de posiciones tras la Jornada 12 y previo al parón por Fecha FIFA.

Antes de que México enfrente a Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo, la Liga MX aún no cuenta con equipos calificados o eliminados de la Liguilla de manera matemática, sin embargo, a partir de la siguiente Jornada podrían confirmarse los primeros boletos.

La Final del Clausura 2026 está pactada para disputarse el domingo 24 de mayo. Mexsport

Todos los resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026:

Con un total de 22 goles anotados a lo largo del fin de semana, la Liga MX vivió la Jornada 12, en donde 3 locales lograron imponerse, 4 empataron y 2 visitantes se llevaron la victoria a su terreno antes de la Fecha FIFA.

- Necaxa 3-0 Xolos.

- Mazatlán 1-1 Cruz Azul.

- Atlas 0-0 Querétaro.

- Atlético San Luis 1-2 León.

- Monterrey 2-3 Chivas.

- Pumas 1-0 América.

- Pachuca 1-1 Toluca.

- Santos 2-1 Puebla.

- FC Juárez 2-1 Tigres.

En la Jornada 12, Pumas derrotó al América con gol e el último instante del Clásico Capitalino. Mexsport

Así marcha la tabla general previo a la Fecha FIFA de marzo

Con Chivas luciendo en la cima de la tabla de posiciones, el Rebaño de una Hormiga González en racha es el mandamás del certamen:

1. Chivas / 30 (+14).

2. Cruz Azul / 27 (+11).

3. Toluca / 26 (+12).

4. Pumas / 23 (+9).

5. Pachuca / 22 (+5).

6. Atlas / 18 (-2).

7. Tigres / 17 (+4).

8. América / 17 (+2).

La Liga MX se reanudará el viernes 3 de abril con el partido entre Puebla y FC Juárez. Mexsport

9. Monterrey / 14 (+3).

*10. FC Juárez / 14 (-2).

11. Necaxa / 13 (-2).

12. León / 13 (-11).

13. Xolos / 12 (-2).

14. Puebla / 12 (-5).

15. Atlético San Luis / 11 (-3).

16. Mazatlán / 11 (-9).

*17. Querétaro / 8 (-8).

18. Santos / 8 (-16).

* Equipos que mantienen un partido pendiente en la Fase Regular del Clausura 2026 de Liga MX.

Así se jugarían los Cuartos de Final

Con el Clásico Nacional como amplio protagonista del inicio de la Liguilla, así se estarían disputando los compromisos de Cuartos de Final, eliminatorias que se definirán en casa del equipo mejor posicionado en la tabla.

En caso de empate global, el equipo mejor ubicado en la tabla avanzará a la siguiente instancia, sin necesidad de Tiempos Extra o tanda de penales:

(1) Chivas Vs América (8).

(2) Cruz Azul Vs Tigres (7).

(3) Toluca Vs Atlas (6).

(4) Pumas Vs Pachuca (5).

El último partido del Clausura 2026 se disputará el domingo 26 de abril entre Cruz Azul y Necaxa. Mexsport

BFG