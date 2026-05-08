Senderistas ignoran alertas y la erupción del Dukono deja tres muertos en Indonesia

Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción del volcán Dukono, que lanzó una enorme nube de ceniza y humo a varios kilómetros de altura, informaron las autoridades locales.

Entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos de Singapur y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, confirmó Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de Halmahera del Norte.

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Los excursionistas ingresaron a una zona restringida

Un total de 20 excursionistas se encontraba en las laderas del volcán al momento de la erupción.

9 eran de Singapur.

11 eran indonesios.

Los cuerpos de los tres fallecidos permanecían en la montaña mientras continuaban las labores de rescate.

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Los otros 17 excursionistas fueron localizados con vida, de acuerdo con Iwan Ramdani, jefe de la agencia local de auxilio.

Reproducir Erupción del volcán Dukono

Algunos presentaban heridas leves y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El guía podría enfrentar cargos penales

El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentar cargos penales por conducir a los excursionistas a una zona prohibida.

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El acceso al área había sido restringido desde el mes pasado, luego de que científicos detectaran un aumento en la actividad volcánica.

Según Erlichson Pasaribu, los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas al inicio del sendero.

El rescate continúa en condiciones peligrosas

Las autoridades señalaron que la evacuación se realiza en un terreno accidentado.

“El resto del camino, las víctimas deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación”, declaró el jefe policial.

Los vehículos solo pueden avanzar hasta cierto punto de la pendiente, por lo que el resto del trayecto debe realizarse a pie.

La erupción generó una columna de humo de 10 kilómetros

Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, informó que la erupción ocurrida en la madrugada estuvo acompañada de un “ruido atronador” y una densa columna de humo y ceniza que se elevó hasta 10 kilómetros sobre la cima del Dukono.

Monitor Volcánico: Monte Dukono Isla de Halmahera, Indonesia | Mayo 2026 NIVEL III ALERTA (SIAGA) 4 KM RADIO EXCLUSIÓN 10 KM COLUMNA CENIZA Actividad y Restricciones Historial: Erupciones casi continuas registradas desde 1933. Cráter activo: Malupang Warirang (Prohibición de acceso total). Riesgos: Material incandescente, gases tóxicos y ceniza densa. Impacto Regional Aviación: Amenaza directa al tráfico aéreo en el Sudeste Asiático. Salud: Riesgo de problemas respiratorios en comunidades de Halmahera. Anillo de Fuego: Indonesia lidera el riesgo volcánico con 127 colosos activos.

La funcionaria advirtió que el fenómeno podría afectar a las comunidades cercanas.

El volcán se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta dentro del sistema de cuatro niveles de Indonesia.

Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a turistas y montañistas no acercarse a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang. Indonesia y su intensa actividad volcánica

Indonesia, uno de los países con mayor actividad geológica del mundo, se ubica en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, donde convergen varias placas tectónicas.

El archipiélago cuenta con cerca de 130 volcanes activos y registra con frecuencia sismos y erupciones.