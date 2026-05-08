El lado más íntimo de Marilyn Monroe sale a la luz en una subasta inédita

Por Matt Silverstein y Danielle Broadway

Una colección de objetos personales de Marilyn Monroe saldrá a subasta el próximo 1 de junio, ofreciendo una mirada excepcional al mundo privado de una de las leyendas más perdurables de Hollywood.

Entre los artículos que se pondrán a la venta se incluyen prendas de vestuario, joyas, cartas, notas manuscritas, cuadros y poemas. La subasta coincide con lo que habría sido el centenario de su nacimiento.

Objetos inéditos de la vida íntima de Monroe

Heritage Auctions abrió al público la subasta de piezas procedentes del patrimonio de los poetas Norman y Hedda Rosten, amigos íntimos y confidentes de la actriz.

REUTERS

Los objetos abarcan el periodo de 1955 a 1962 e incluyen documentos nunca antes vistos por el público.

Estos materiales revelan aspectos de su vida personal, entre ellos:

Sus relaciones sentimentales

Los temores en torno a un embarazo perdido

Sus reflexiones sobre la mortalidad

“Es realmente especial porque no se trata de material que se haya comprado y vendido a lo largo de las décadas”, dijo Brian Chanes, de Heritage Auctions.

“Esto es todo un descubrimiento”.

Un icono que sigue despertando fascinación

“Marilyn es un icono”, afirmó Chanes durante una presentación previa de la colección este viernes.

Memorabilia Monroe REUTERS

“La gente sigue amando y adorando a Marilyn hasta el día de hoy”.

Nacida como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles en 1926, Monroe se convirtió en una reconocida actriz, modelo, cantante y símbolo sexual, famosa por su cabello rubio y su figura de reloj de arena.

Murió en 1962.

Cartas de Arthur Miller y documentos médicos

La subasta también incluye correspondencia de su exmarido, el dramaturgo Arthur Miller, que revela las complejidades emocionales de su matrimonio.

Además, se ofrecerá una carta inédita del psiquiatra de Monroe en la que describe el día previo a su muerte.

AFP

Desde la bisutería que utilizaba hasta las obras de arte que alguna vez sostuvo en sus manos, la colección ofrece a los compradores un acceso íntimo a su universo personal. La nota en la que escribió: “Me siento como si me estuviera ahogando”

Chanes destacó una pieza especialmente emotiva de la época en que Monroe filmaba Some Like It Hot.

“Justo antes de que estuviera a punto de sufrir una sobredosis y tuvieran que detener el rodaje, escribió: ‘Me siento como si me estuviera ahogando’”, recordó.

“Se puede sentir la angustia en su escritura”, añadió.

En ese mismo papel, Monroe dibujó una figura esquemática sumergida en el agua, en una súplica de ayuda que pone de relieve los problemas de salud mental que enfrentó a lo largo de su carrera.

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