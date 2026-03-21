¡Muralla Rojiblanca! El Tala Rangel se viste de héroe en el triunfo de Chivas sobre el Monterrey

El Tala Rangel se vistió de héroe en la última jugada del partido. Atajó el penalti de Uroš Đurđević con el que se hubiera empatado el partido ante el Monterrey.

Lamentablemte para los Rayados, el Guadalajara continúa en un plan intratable. Ganó y golpeó al equipo de Nicolás Sánchez para mantenerse como líderes de la competencia. En una noche redonda, el Rebaño se impuso 3-2 al Monterrey y dejó claro que, cuando encuentra contundencia, se convierte en un equipo temible.

De la mano de Armando la Hormiga González, las Chivas se sienten más cómodos. Saben que tienen arriba a alguien que marcará diferencia. De esta forma, arrancaron con intensidad, intentando imponer condiciones a través de la posesión.

Apenas a 18’ minutos, la Hormiga abrió el marcador para dejar un mensaje claro: debe tener un llamado a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Con el marcador a favor, Chivas fue más inteligente al esperar y cerrar espacios y para elegir bien los momentos para atacar. Así llegó el segundo golpe, en una transición rápida que terminó en un gol que encendió el estadio y marcó el rumbo del encuentro al minuto 46’ con una buena actuación de José Castillo.

A partir de ahí, el Guadalajara se creció. Se sintió cómodo, seguro, y comenzó a encontrar espacios ante una defensa regiomontana que lució desordenada.

El tercer tanto cayó como consecuencia de esa confianza. Una pincelada de Bryan González, precisa y al ángulo, que dejó sin opciones al arquero, fue que se sentenció el encuentro.

Monterrey intentó reaccionar, adelantó líneas y buscó meterse al partido, pero se topó con una defensa rojiblanca sólida y concentrada. Cada intento se diluía antes de convertirse en verdadero peligro.

El cierre fue de control total. Las Chivas pudieron manejar los tiempos a su antojo, bajó el ritmo cuando fue necesario y evitó cualquier intento de reacción. Monterrey, sin muchas respuestas, terminó por encontrar la anotación del partido por parte de Uroš Đurđević y en la recta final, el segundo de Ricardo Chávez.

Si había que terminar con los nervios al máximo, la última jugada la tuvo Uroš Đurđević de penalti, pero fue atajada por el Tala Rangel.

Una victoria contundente, de esas que no solo suman tres puntos, sino que mandan un mensaje. Guadalajara ganó, gustó y goleó. Y en el camino, recordó que tiene argumentos para competirle a cualquiera y que una jornada más, dormirán de líderes.

El síguete rival de las Chivas serán los Pumas, que viven un presente imperante. Por su parte, el Monterrey buscará reivindicarse cuando se enfrenten al Atlético San Luis. Ambos encuentros, tras el regreso de la fecha FIFA.