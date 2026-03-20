El Toro Fernández al rescate: Cruz Azul evita la derrota ante el Mazatlán

Tuvieron que pasar 132 días para que Kevin Mier volviera a tener minutos con Cruz Azul. El regreso del guardameta colombiano fue marcado por el empate milagroso 1-1 ante el Mazatlán.

Fue el pasado 8 de noviembre de 2025 cuando Mier sufrió una fractura de tibia tras una entrada de Adalberto Carrasquilla, jugador de los Pumas, durante el último juego de la temporada regular en el Apertura 2025.

Y aunque parecía que sería una baja significativa para La Máquina, Andrés Gudiño se ha mantenido como una pieza importante en el esquema de Nicolás Larcamón.

Pero haber disputado a mitad de semana la eliminatoria de la Concachampions ante los Rayados de Monterrey, en donde por cierto, Cruz Azul salió con el boleto a cuartos de final, no les quedó otra opción más que recuperar un par de piernas previo a la recta final del torneo.

Kevin Mier regresó a la actividad con Cruz Azul tras 132 días de sufrir una fractura en la tibia Mexsport

De esta forma, Cruz Azul pagó el precio y se mantendrán un peldaño abajo del líder, las Chivas. A decir verdad, los celestes sufrieron un buen susto en la cancha del estadio El Encanto.

Tras una discreta primera mitad, los dirigidos por Sergio Bueno salieron a comerse el partido. Al minuto 48', tras un tiro de esquina que terminó en un recentro afuera del área, Josué Ovalle mandó el balón al fondo de las redes tras un rebote de Kevin Mier.

Larcamón no podía permitirse caer. Mandó todo el arsenal al campo con Ibáñez, Ebere, Paradela y Amaury Morales para revertir la situación. La respuesta tardó, fue hasta el 86' cuando apareció Gabriel el Toro Fernández que se dio la media vuelta para liquidar con la pierna izquierda.

Con el resultado, Cruz Azul quedará en segundo lugar de la tabla, ya que en puntos iguala a Chivas, pero la diferencia de goles hace caer a los cementeros. Su siguiente duelo en el torneo serán los Tuzos del Pachuca.