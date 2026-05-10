El origen de la rivalidad América vs Pumas y el fichaje que encendió todo

En un América contra Pumas, Toño de la Torre fue una sombra para Carlos Reinoso. El jugador universitario frenó al chileno y gran estrella. Su marcaje y desenvolvimiento en el campo fueron tan perfectos, que los millonetas decidieron abrir la chequera para firmar a ese valioso elemento.

Esa ha sido una parte de los episodios que encendió la rivalidad entre estos equipos que hoy definirán el pase a la semifinal, en opinión de Leonardo Cuéllar, exjugador de lo universitarios "Hubo dos iconos que hicieron esa transición de Pumas al América: Enrique Borja y Toño de la Torre, quien era mi compañero y amigo.

"En el caso de Toño les llamó mucho la atención ese marcaje personal a Reinoso. Además, Toño tenía una gran capacidad física con un gran liderazgo", expresa Cuéllar, quien descarta si alguna vez se acercó el América para contratarlo.

Esos juegos especiales de Pumas vs. América

El legendario mediocampista de los Pumas recordado como jugador, por su peculiar y abundante melena, dice que los juegos ante el América siempre han sido especiales. "Se empezó a crear esa rivalidad y eran partidos que se marcaban cuando salían en el calendario, eran partidos que los vivimos muy intensamente", expresa.

Cuéllar en trabajos de entrenamiento con los Pumas y el cabello largo Archivo Excélsior

Cuéllar recordó la gran ofensiva que había en el equipo que le tocó jugar en la década de los 70. "Fue maravillosa la experiencia de estar con estos grandes jugadores. Tenía a la derecha a Muñante, a la izquierda a Cándido o a Hugo; enfrente de mi estaba Spencer y arriba Cabinho ¡Qué lujo de compañeros! Creo que esa ofensiva marcó una transición para Pumas de ser un equipo mediano a uno grande".

Sobre su estilo de cabello explica que era la moda en aquellos tiempos y también un poco de rebelión ya que el anterior entrenador Angel Zubieta no permitía los cabellos largos. "Era el momento de la juventud y de la espontaneidad. Fue un proceso, porque con el anterior entrenador, don Ángel Zubieta, a mí no me dejó que siguiera, siquiera, con el bigote y la patilla. Ya cuando llegó Carlito Peters, no hubo ninguna objeción, para mí lo importante era entregarme en la cancha, ya lo de greña y mi vestimenta era un complemento de mi personalidad. Era la época de los grupos de rock afroamericanos con esa vestimenta y ese cabello. Había una espontaneidad, las juventudes eran más expresivas".

Pumas ha evolucionado a través de los Clásicos frente a las Águilas

El mundialista en Argentina 78 califica esa época de los Pumas como la que marcó una transformación, junto con los uniformes vistosos del Puma gigante en el pecho y también los números grandes en la espalda.

Cabinho y Hugo Sánchez con los Pumas Archivo Excélsior

"Fue un cambio en lo deportivo en tener éxito con los campeonatos y jugadores de cantera. Con esos uniformes, la moda del cabello largo, la barba, el bigote era un equipo de mucha personalidad. Además, hacía un futbol alegre, muy abierto un futbol muy ofensivo. Fue una buena plataforma para que este equipo despegara y se convirtiera en uno de los grandes del futbol mexicano".

Leonardo Cuéllar, quien actualmente trabaja dentro de Pumas en la parte directiva del equipo femenil, espera para hoy un duelo intenso frente al América para definir el pase a la semifinales. Una rivalidad que se forjó en los 70 y que ha crecido como una de las más importantes del futbol mexicano.