México y Portugal, las sorpresas de Javier Mascherano para el Mundial 2026

Javier Mascherano también se contagia del entusiasmo mundialista. El argentino destacó el formato de tres países como sede, al tiempo que dejó ver sus buenos deseos para México como anfitrión.

"Al ser el Mundial de 48 equipos, bastantes sedes, México está en condiciones de albergar un campeonato como éste, la realidad seguramente es lo que uno espera un Mundial entretenido, sobre todo los que tienen posibilidad de venir a verlo, tendrán que viajar mucho.

"Deseo lo mejor a México, no tengo demasiado conocimiento para decirte qué tanto puede llegar, el mundial es una competencia diferente a otras, hay que llegar en mejores condiciones a ese mes, de ahí muchas selecciones que durante la competición se crecen y se hacen fuertes, dependerá cómo inician y compitan en el desarrollo del campeonato".

Mascherano se empapa del furor mundialista de manera anticipada por su visita a México. Fungió como embajador de LaLiga en el Fan Fest de El Clásico, con transmisión en vivo del partido Barcelona-Real Madrid en el Velódromo Olímpico.

"Lo que puedo hablar, por lo que me ha tocado vivir acá, no es primera vez que vengo a un evento así, la realidad es que el mexicano tiene un gran sentido de pertenencia con la liga española, ya sea Barsa o Madrid, algo que en otros lugares no pasa, en otros países son más aficionados de su club local, puede simpatizar un poco con europeos, pero acá el simpatizante la verdad que lo sigue mucho al Barsa o Madrid, es importante para el club y para Laliga".

El Velódromo Olímpico albergó el Fan Fest de El Clásico, organizado por LaLiga. Christian Mendoza/ Excélsior

Sobre protagonistas del Mundial 2026, Mascherano atizó el poder de las selecciones sudamericanas, pero con Argentina como favorita.

"La mayoría de sudamericanos que juegan en grandes equipos no sólo de LaLiga sino de Europa, terminan siendo jugadores importantes en su selección y también importantes de su equipo.

"Ojalá pueda repetir Argentina (el título tras Qatar 2022), ese deseo de los argentinos que tenemos, obvio no es fácil, pero si hay un equipo que viene compitiendo muy bien y nos hace tener mejores expectativas".

Y de manera directa no dudó en compartir al resto de sus favoritos a ganar el Mundial 2026.

"Argentina, Francia, España, normalmente los campeones del mundo tienen ventaja del resto; Portugal puede que sea la selección que compita de la mejor manera, es mucho más importante cómo se desarrolla el campeonato, es una competencia muy corta y depende de eso".

Por último, Javier Mascherano expresó su gratitud con LaLiga, por la relación que han mantenido desde su salida del Barcelona en 2018.

"Soy embajador de LaLiga y hemos participado en grandes eventos, cuando estoy con trabajo obviamente son eventos que no puedo participar, cuando descanso surge la posibilidad de ver gente que conozco, mantener relaciones con la gente de LaLiga y aprovechar el contacto con la afición como aquí en México".