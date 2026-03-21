'Hormiga' González rompe marca de Chicharito y es nuevo líder de goleo

Armando Hormiga González consiguió su gol 10 en el Clausura 2026 de Liga MX, tomó la cima de la tabla de goleo y rompió la marcha de Chicharito Hernández que lo llevó a ser uno de los consentidos de México para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Fue en el minuto 18 cuando Armando González apareció en los linderos del área de Rayados, aprovechó un horror defensivo del conjunto de la Sultana del Norte y consiguió anotar el 0-1 del compromiso en el Gigante de Acero.

Esta anotación representó la número 10 del delantero del Rebaño durante el presente semestre, empatando a Joao Pedro del Atlético San Luis en la cima y -con un mejor porcentaje de minutos por gol- convertirse en el mayor protagonista de la Liga MX en este instante.

Con este gol, Armando Hormiga González llega a 22 goles en la temporada 2025-26, dejando atrás la marca de 21 tantos que Chicharito Hernández consiguió en 2010 justo antes del Mundial de Sudáfrica 2010.

Armando González y Chicharito Hernández compartieron la delantera de Chivas durante 2025. Mexsport

Sin novia, pero enamorando a más de uno al estremecer las redes contrarias, Armando González fue uno de los convocados por Javier Aguirre para los compromisos frente a Portugal y Bélgica, donde el Otaku del gol podría terminar por firmar su sitio en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

En caso de concretar la victoria, Chivas llegará a 30 puntos en el Clausura 2026 y por quinta ocasión en la historia de los torneos cortos sumará 10 triunfos en la Fase Regular, siendo uno de los serios candidatos para sumar un nuevo título a sus vitrinas y romper el empate que -hasta hoy- mantiene con Toluca en 12 cetros en el futbol mexicano.

BFG