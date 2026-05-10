Chivas y Cruz Azul le dan el pase al América

El América no jugó la noche de este sábado en el Estadio Banorte , pero el resultado de ese encuentro terminó favoreciendo directamente a las Águilas , que aseguraron su lugar en la próxima edición de la Concacaf Champions Cup 2027 incluso antes de disputar su partido de vuelta frente a Pumas .

El triunfo de Cruz Azul ante el Atlas, combinado con la eliminación de Tigres ante Chivas un poco más temprano, acomodó completamente el panorama para el conjunto azulcrema, que tenía como uno de sus grandes objetivos del semestre asegurar su presencia internacional rumbo al próximo año.

La Liga MX entrega 6 plazas para la Concacaf Champions Cup: los 4 finalistas de los torneos Apertura y Clausura, además de los 2 mejores equipos de la tabla general acumulada que no hayan llegado a las finales.

Con ese escenario, Toluca ya aseguró su lugar al instalarse entre los mejores equipos del torneo. Por otro lado, Cruz Azul y Guadalajara también tienen garantizado el boleto gracias a la tabla anual.

Así terminó la tabla juntando los dos torneos de el año futbolístico. Pumas y Pachuca necesitan llegar a la final para clasificar al torneo regional. Liga MX

Eso provocó automáticamente que el América también asegurara su clasificación internacional, ya que sin importar qué ocurra en la serie entre Pumas y las Águilas, el reglamento ya no deja fuera al conjunto azulcrema.

En caso de que Pumas y Pachuca avancen a semifinales, el cruce obligaría a enfrentar a Cruz Azul y Guadalajara, clubes que ya cuentan con su boleto internacional, liberando así otro lugar disponible para la Liga MX.

Además, si el propio América elimina a Pumas, automáticamente se convertirá también en uno de los semifinalistas del campeonato, manteniéndose entre los equipos clasificados.

De esta manera, el conjunto azulcrema consiguió uno de sus objetivos más importantes del semestre incluso antes de disputar su encuentro definitivo en Ciudad Universitaria.

El duelo entre universitarios y azulcremas se disputará este domingo en CU, donde se definirá al último semifinalista del torneo. América buscará mantenerse en la pelea por el título del futbol mexicano ahora ya con el boleto internacional asegurado