Video desde cabina revela el exigente entrenamiento de pilotos de la Armada

La Secretaría de Marina (SEMAR) mostró, a través de un video grabado desde la cabina de un avión Zlin 242L, cómo se forman los futuros pilotos de la Escuela de Aviación Naval. Las imágenes captan a cuatro aeronaves volando en formación cerrada sobre el mar mientras ejecutan maniobras de alta precisión como parte del adiestramiento de los cadetes que integrarán la Armada de México.

El material, difundido en las redes sociales oficiales de la dependencia, ofrece una perspectiva poco habitual del nivel de disciplina, coordinación y concentración que exige la preparación de los aviadores aeronavales.

“Desde la cabina de un Zlin 242L, instructores de vuelo de la Escuela de Aviación Naval forjan el carácter y la destreza de nuestros futuros pilotos aeronavales”, señaló la institución. La maniobra que exige precisión y sangre fría

Uno de los momentos más llamativos del video es la ejecución del “tonel volado”, una maniobra acrobática en la que el avión gira 360 grados sobre su eje longitudinal sin modificar su trayectoria general.

Aunque para el público puede parecer un espectáculo, se trata de una prueba técnica que obliga al piloto a coordinar con exactitud el uso de alerones, timón y elevador, mientras mantiene velocidad, altitud y orientación espacial.

“Ejecutar maniobras como el tonel volado es el resultado de la precisión, el temple y el dominio total del espacio aéreo”, explicó la SEMAR.

Este tipo de ejercicios fortalece tanto la destreza manual como la capacidad de reacción bajo presión y el control de la aeronave en condiciones operativas complejas. Así se preparan los pilotos aeronavales

Los pilotos aeronavales cumplen funciones estratégicas para México. Participan en patrullajes marítimos, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte logístico y apoyo a la población durante huracanes, inundaciones y otros desastres naturales.

Para asumir esa responsabilidad, los cadetes cursan una preparación rigurosa que incluye teoría aeronáutica, meteorología, navegación, procedimientos de emergencia, simuladores y cientos de horas de vuelo supervisado.

La Escuela de Aviación Naval se encuentra en el Centro de Estudios Aeronavales, en Las Bajadas, Veracruz, donde se especializan los oficiales que posteriormente operarán aviones y helicópteros de la Armada de México. El Zlin 242L, pieza clave del entrenamiento

La aeronave utilizada en el video es el Zlin 242L, un avión biplaza de origen checo ampliamente empleado en academias civiles y militares.

Su diseño está enfocado en la instrucción avanzada y la acrobacia básica, lo que permite a los estudiantes practicar ascensos pronunciados, barrenas controladas y toneles bajo estricta supervisión.

El modelo es valorado por su estabilidad, resistencia estructural y comportamiento predecible, cualidades fundamentales en las etapas iniciales de la formación de pilotos militares. Un componente estratégico para la seguridad nacional

La Aviación Naval es una de las capacidades más especializadas de la Armada de México. Su misión es vigilar el litoral nacional, apoyar operaciones de intercepción y reforzar la seguridad en zonas costeras y marinas.

Zlin Z 242L: Salón de Clases con Alas Entrenador Acrobático de la Escuela de Aviación Naval (SEMAR) 200 HP MOTOR LYCOMING +6 / -3.5 CARGA G (ACRO) 233 KM/H VELOCIDAD MÁXIMA Arquitectura y Diseño Plataforma: Biplaza lado a lado (configuración de entrenamiento). Propulsión: Lycoming AEIO-360-A1B6 (apto para vuelo invertido). Hélice: Paso variable y velocidad constante (3 palas). Certificación: Estándares FAA/EASA (Acrobática, Normal y Utility). Rendimiento Operativo Autonomía: 4-5 horas de vuelo (Hasta 1,000 km de alcance). Maniobras: Loop, Tonel, Immelmann y Barrenas controladas. Versión Zeus: Incorpora cabina digital Garmin G500TXi. Costo Est.: Mercado de usados entre $120K y $300K USD.

México cuenta con más de 11 mil kilómetros de costas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, una extensión que requiere recursos aéreos y marítimos con capacidad de respuesta inmediata.

Por ello, la formación de los pilotos es un proceso altamente selectivo que demanda aptitudes físicas, académicas y psicológicas para operar en entornos de alta exigencia.

Las imágenes difundidas por la SEMAR no sólo muestran maniobras espectaculares. También evidencian los años de estudio, las horas de práctica y la disciplina técnica que respaldan las operaciones de rescate, vigilancia y protección civil en las que participan los pilotos de la Armada de México.