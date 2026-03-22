Toluca empata con Pachuca, mantiene el invicto pero deja escapar la cima

El invicto sigue intacto, pero con sabor a oportunidad perdida. Toluca empató 1-1 en su visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un partido que controló por largos lapsos y que terminó condicionado por la expulsión en el segundo tiempo.

Los Diablos Rojos, bicampeones del futbol mexicano, llegaban impulsados tras una semana redonda, en la que golearon a San Diego para instalarse en los cuartos de final de la Concachampions. Esa inercia se reflejó desde el inicio.

Gol y control escarlata

Toluca encontró recompensa justo antes del descanso. Al minuto 45, Franco Romero conectó de cabeza tras un tiro de esquina para abrir el marcador y confirmar el dominio visitante en la primera mitad.

El equipo mantuvo la iniciativa tras el descanso e incluso amplió la ventaja de forma momentánea, pero el gol fue anulado por fuera de juego, una decisión que mantuvo con vida a Pachuca.

Reacción tuza y punto rescatado

La respuesta local llegó al minuto 72. Robert Kenedy filtró un pase para Elías Montiel, quien definió con un derechazo colocado junto al poste para empatar el encuentro.

El partido cambió de tono poco después. Al 77, Fernando Arce fue expulsado tras la revisión arbitral por una entrada de fuerza excesiva, dejando a Toluca con 10 jugadores en el tramo final.

Con superioridad numérica, Pachuca presionó en busca de la remontada, pero el marcador ya no se movió.

Tabla y momento de ambos

El empate mantiene a Toluca en el tercer lugar de la clasificación, por detrás de Chivas y Cruz Azul, además de conservar su condición de invicto. Pachuca, por su parte, es quinto y suma tres partidos sin conocer la derrota.

El historial reciente entre ambos ya anticipaba un duelo cerrado. En su último enfrentamiento habían igualado 2-2, y esta vez repitieron reparto de puntos en un choque entre dos equipos acostumbrados al protagonismo.

Toluca se fue con sensaciones encontradas. No perdió, pero tampoco cerró un partido que parecía tener bajo control.