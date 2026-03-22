FC Juárez remonta a Tigres y llegará a Liguilla si gana su partido pendiente

Remontando en los últimos minutos, FC Juárez derrotó 2-1 a Tigres y consiguió una victoria en el Clausura 2026 que lo catapulta hasta el 10º de la tabla general y lo hace soñar con Liguilla debido a su partido pendiente; los felinos dejan escapar oportunidad de oro.

Poniendo fin a la Jornada 12 del Clausura 2026, Tigres contaba con la obligación de sumar un nuevo triunfo para mantenerse entre los primeros puestos, mientras que Bravos comenzaba a jugarse una de sus últimas cartas por sorprender y ser parte de la Fiesta Grande.

FC Juárez 0-1 Tigres

Fue en el minuto 9 del compromiso cuando Joaquim aprovechó un tiro de esquina proveniente desde la punta de la izquierda para alzarse por todo lo alto de la cancha, ganar la posición y perforar las redes de los fronterizos, tomando una ventaja que duraría bastante poco.

FC Juárez 1-1 Tigres

Al 20’, Denzell García apareció en los linderos del área visitante para disparar y estrellarle el esférico a Oscar Estupiñán, quien cambió completamente la trayectoria del esférico y generó que el esfuerzo de Nahuel Guzmán fuera inútil, anotando el del empate.

Chicha Sánchez, Guido Pizarro y Pedro Caixinha se convirtieron en protagonistas al ver la tarjeta roja por entradas temerarias y un conato de bronca que encendió los ánimos pero apagó por completo todo lo que ocurría en el terreno de juego.

FC Juárez 2-1 Tigres

Cuando todo parecía terminar sin más emociones, Monchu cobró un tiro libre que -también- fue desviado por la zaga de la Sultana del Norte y Nahuel Guzmán únicamente vio el balón al fondo de sus redes, cayendo de nueva cuenta en el Clausura 2026 y dejando puntos vitales en la contienda por la Liguilla.

Con este marcador, Tigres cae al 7º en la tabla de posiciones con 18 puntos, mientras que FC Juárez escala al 10º con 14 unidades y acercándose a los sitios que dan acceso para la Liguilla del Clausura 2026; de ganar su partido pendiente, podría bajar al América a 9º y tomar el último sitio a la Fiesta Grande.

Sus rivales para la Jornada 13 del Clausura 2026

Estos son los compromisos de Tigres y FC Juárez para la siguiente Jornada del Clausura 2026, misma que se disputará tras la Fecha FIFA en donde México enfrentará a Portugal y Bélgica; ambos serán visitantes.

Puebla Vs FC Juárez / viernes 3 de abril - 19:00 horas.

Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril - 21:06 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

FC Juárez se mantiene 5 puntos lejos de los puestos de Liguilla, mientras que Tigres está a 4 del 5ª sitio. Mexsport

BFG