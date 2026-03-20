Necaxa golea y mantiene sueño de Liguilla en el Clausura 2026

Con dos goles de Javier Ruiz, Necaxa goleó 3-0 a Xolos y sumó tres puntos de oro en el inicio de la Jornada 12 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX; se mantiene con el sueño de calificar a la Liguilla.

Necaxa 1-0 Xolos

Necaxa 2-0 Xolos

Necaxa 3-0 Xolos

Con este resultado, Necaxa llega a 13 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX y se posiciona momentáneamente en el 10º sitio de la tabla de posiciones, quedando a 4 unidades de los sitios de Liguilla; Xolos se estanca con 12 y se rezaga en las posibilidades de estar en la Fiesta Grande.

Sus rivales para la Jornada 13 del Clausura 2026

Será hasta después de la Fecha FIFA cuando Necaxa y Xolos reaparezcan en la Liga MX, enfrentando partidos vitales de cara a la definición del Clausura 2026:

Necaxa Vs Mazatlán / viernes 3 de abril, 21:00 horas - Estadio Victoria.

Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril, 21:06 horas - Estadio Caliente.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Necaxa y Xolos podrían entrar en puestos de Liguilla hasta la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG