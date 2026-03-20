Necaxa golea y mantiene sueño de Liguilla en el Clausura 2026
Necaxa goleó 3-0 a Xolos en la Jornada 12 del Clausura 2026 y los de Aguascalientes llegaron al 10º sitio con 13 puntos, manteniendo posibilidades de Liguilla
Con dos goles de Javier Ruiz, Necaxa goleó 3-0 a Xolos y sumó tres puntos de oro en el inicio de la Jornada 12 correspondiente al Clausura 2026 de Liga MX; se mantiene con el sueño de calificar a la Liguilla.
Necaxa 1-0 Xolos
Necaxa 2-0 Xolos
Necaxa 3-0 Xolos
Con este resultado, Necaxa llega a 13 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX y se posiciona momentáneamente en el 10º sitio de la tabla de posiciones, quedando a 4 unidades de los sitios de Liguilla; Xolos se estanca con 12 y se rezaga en las posibilidades de estar en la Fiesta Grande.
Sus rivales para la Jornada 13 del Clausura 2026
Será hasta después de la Fecha FIFA cuando Necaxa y Xolos reaparezcan en la Liga MX, enfrentando partidos vitales de cara a la definición del Clausura 2026:
Necaxa Vs Mazatlán / viernes 3 de abril, 21:00 horas - Estadio Victoria.
Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril, 21:06 horas - Estadio Caliente.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG