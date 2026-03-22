Santos vence a Puebla... pero se mantiene en el sótano de la Liga MX

Santos se impuso 2-1 a Puebla en un partido marcado por la expulsión de Édgar Guerra, exponiéndose a 1 año de suspensión; pese al triunfo, los Laguneros se mantienen en el fondo de la tabla de posiciones tras la Jornada 12 del Clausura 2026 en la Liga MX.

En un compromiso sumamente relevante para la tabla de cocientes en donde Puebla se mantiene como último sitio, Santos fue al frente en busca de tres puntos que los alejaran de los Camoteros en este rubro, ya que la Liguilla se les escapó desde jornadas atrás; los tres clubes en el fondo de esta tabla de cocientes, ya no pagarían la multa económica.

Con oportunidades desde la cabeza de Lucas Di Yorio, Santos logró levantar del asiento a sus aficionados, sin embargo, no lograba abrir el marcador tras las intervenciones de Ricardo Gutiérrez y las fallas claras frente al arco.

Santos 1-0 Puebla

Tras una descolgada que arrancó por la banda de la izquierda, Ezequiel Bullaude apareció del otro extremo del área completamente solo, definiendo de primera intención y abriendo el marcador en la cancha del TSM en el 59’.

Santos 2-0 Puebla

Los espacios en la zaga visitante se mostraron durante los siguientes minutos y Aldo López aprovechó una asistencia de Lucas Di Yorio, mandando el balón al fondo de las redes e incrementando la ventaja para asegurar la segunda victoria de Santos en el Clausura 2026.

Santos 2-1 Puebla

Finalmente, el ingreso de Owen González rindió frutos para Puebla, quedando mano a mano contra Carlos Acevedo y definiendo por encima del cancerbero, anotando el tercer gol de la tarde y poniendo cifras definitivas.

Con este resultado, Puebla pierde la oportunidad de meter presión a clubes como Monterrey y América, quedándose en 13º sitio con 12 puntos a 4 de la zona de Liguilla, mientras que Santos se mantiene como sotanero con 8 unidades y una peor diferencia de goles respecto a Querétaro.

Sus rivales para la Jornada 13 del Clausura 2026

La Jornada 13 se disputará hasta después de la Fecha FIFA en donde México disputará sus partidos ante Portugal y Bélgica; tras ello, Puebla será el encargado de reabrir el telón, mientras que los Laguneros se medirán ante las Águilas:

Puebla Vs FC Juárez / viernes 3 de abril - 19:00 horas.

Santos Vs América / sábado 4 de abril - 21:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santos y Puebla serían dos de los equipos eliminados para la Liguilla del Clausura 2026. Mexsport

BFG