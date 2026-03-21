León gana con gol en el 90+4' y mantiene sueño de Liguilla

En un partido con pocas aproximaciones al área rival, Atlético San Luis y León empataron 1-1 en la Jornada 12 del Clausura 2026 y complicaron sus aspiraciones por calificar a la Liguilla.

Con la obligación de sumar 3 puntos, los potosinos y los Panzas Verdes mostraron pocas intenciones de ir al frente, por lo que fue hasta el final del primer tiempo cuando los visitantes lograron obtener una jugada aislada que les daba la ventaja.

Atlético San Luis 0-1 León

Fue tras una jugada que se tejió por la banda de la izquierda cuando Fernando Nene Beltrán contó con un balón dentro del área que definió de primera intención, superando a Andrés Sánchez y dándole un golpe más a los potosinos en este Clausura 2026.

Atlético San Luis 1-1 León

Parecía que todo se marchaba sin mayor movimiento en el marcador, dolo que Sébastien Salles-Lamonge aprovechó un resbalón defensivo para quedar frente a Óscar García y fusilarlo, anotando un tanto que había respirar de nueva cuenta a los dirigidos por Guillermo Abascal.

Atlético San Luis 1-2 León

Finalmente, en un segundo tiempo que se mantuvo con pocas emociones en los arcos, Miguel Emilio Rodríguez se convirtió en el héroe del partido al aparecer de manera milagrosa y, tras una posición correcta de forma milimétrica, le dio el triunfo al conjunto Esmeralda.

Con este resultado, Atlético San Luis es 14º de la tabla de posiciones con 11 puntos, mientras que León da un salto hacia la mitad de la misma (11º) con 13 unidades; el octavos sitio de la tabla es América, quien luce 17 puntos.

Sus rivales para la Jornada 13 del Clausura 2026

Una vez concluida la Fecha FIFA en donde México enfrentará a Portugal y Bélgica, la actividad en la Liga MX se reanudará en las canchas del futbol mexicano para dos de los duelos que representará sus últimas oportunidades de soñar con un sitio en la Liguilla:

Monterrey Vs Atlético San Luis / sábado 4 de abril - 17:00 horas.

León Vs Atlas / sábado 4 de abril - 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Con 15 puntos disponibles, Atlético San Luis busca dar la sorpresa y sumarse a la Liguilla. Mexsport

BFG