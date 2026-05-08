¡Pufff! Otro día más con calor extremo en 20 estados del país
Continuará la onda de calor en casi todo el país, el termómetro registrará temperaturas de entre 30 y más de 45 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que continuará la onda de calor en 20 estados de la República Mexicana, donde el termómetro registrará temperaturas de entre 30 y más de 45 grados, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
Las entidades afectadas son: Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (sur), y Morelos.
Además del Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).
Más de 45 grados
El SMN, pronosticó temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California y Guerrero; de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.
"Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores", indicó.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), agregó que el Frente Frío número 49, que se extenderá como estacionario en el noreste de México, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México; intervalos de chubascos en Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco, y lluvias aisladas en Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.
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