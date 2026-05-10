Faustino Oro conquista el título de GM a los 12-06-26

En el fascinante universo de niños prodigio el argentino Faustino Oro alcanzó ayer uno de los momentos luminosos, estelares, al convertirse en el segundo Gran Maestro más precoz de la historia. El sueño dorado, acariciado, perseguido con ingente esfuerzo en los últimos meses lo hace realidad a la edad de 12 años, 6 meses y 26 días, después de una tensa partida que ganó al maestro internacional polonés Bartolomiej Niebal, de 22 años, y lograr seis puntos reales, invicto con (+4,=4,-0) y mantener una performance de 2,629 puntos, uno de los criterios más exigentes (+2,600) que se deben cumplir en tres oportunidades como lo establece la Federación Internacional de Ajedrez. Hoy conducirá las piezas negras y el prestigioso gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi le dará la bienvenida de su ingreso en la sagrada catedral reservada a los Grandes Maestros del tablero, en la novena ronda y última ronda del Sardinia World Chess Festival.

Se cumple el primer eslabón de una promisoria carrera que se inició hace apenas un lustro con motivo de la pandemia del Covid. Con un despegue meteórico que hizo seguir a la esfera del ajedrez, con atención y asombro, paso tras paso, el progreso enfocado hacia el récord mundial de precocidad -Se le escapó en los Torneos de Moscú y Menorca-, en poder del estadounidense Mishra Abhimanyu que logró el título vitalicio a la edad de 12 años, 4 meses y 25 días, en una época revolucionaria como jamás se había presenciado en el legendario juego dentro de un proceso de modernidad tecnológica y de tradición y cultura agonal y de esfuerzo que cultivan un puñado de pueblos. Este enfoque no es absoluto; pensemos en la individualidad genial de Capablanca, Fischer, o prodigiosa de Jorge Cori, peruano que aparece en el sitio 26 en la esfera de precocidad. Mishra Abhimanyu batió el RM que durante 19 años y dos meses mantuvo el ucraniano Sergey Karjakin.

Argentina vive un momento de alegría y América Latina se adhiere jubilosa al acontecimiento tan extraordinario. Lo hecho por Faustino Oro es una de las actuaciones más ilustres en el universo de los 64 escaques.

Citemos algunos nombres que mezclan ingente esfuerzo y singular talento para el combate en ajedrez.

Los Grandes maestros más precoces de la historia:

1) Abhimanyu, Mishra, Estados Unidos, 12 años, 4 meses y 25 días.

2) Faustino Oro, Argentina, 12-06-26.

3) Sergey Karjakin, Ucrania, 12-07-00.

4) Dommaraju Gukesh, India, 12-07-17. 5) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 12-09-29; 6) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 12-10-05. 7) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 12-10-13; 8) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 13-01-13; 9) Parimarjan Negi, India, 13-04-22; 10) Magnus Carlsen, Noruega, 13-04-27.

11) Wei, Yi, China, 13-08-23; 12) Raunak, Sadhwani, India, 13-09-28; 13) Bu, Xiangzhi, China, 13-10-13; 14) Samuel Sevian, EUA, 13-10-27; 15) Richard Rapport, Hungría, 13-11-06; 16) Marc´Andria Maurizzi, Francia, 14-00-05; 17) Teimour Radjábov, Azerbaiyán, 14-00-14; 18) Ruslan Ponomariov, Ucrania, 14-00-17; 19) Nihal Sarin, India, 14-01-01; 20) Awonder Liang, EUA, 14-01-20.

21) Wesley So, Filipinas, 14-01-28; 22) Etienne Bacrot, Francia, 14-02-00; 23) Ilya Nyzhnyk, Ucrania, 14-03-02; 24) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 14-04-06; 25) Peter Leko, Hungría, 14-04-22; 26) Jorge Cori, Perú, 14-05-15; 27) Hou, Yifán, China, 14-06-16.

La mayor comprensión del juego posicional de Faustino Oro asfixia en tiempo al polonés Niedbala.

Blancas: Bartolomiej Niedbala, Polonia, 2,378.

Negras: Faustino Oro, Argentina, 2,528.

Defensa Caro Kann, V. del avance, B12.

R-8, Sardinia World Chess Festival, Isla de Cerdeña, 09–05-2026.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Una de las ventajas de esta estructura, con un barniz parecido a la defensa Francesa, es que las negras pueden desarrollar y activar con rapidez el AD. 3...Af5 4.Cf3 e6 5.Ae2 Ce7+= Un lance poco usual para apartar al adversario de las líneas teóricas. Una desventaja es que obstruye al AR y retarda el enroque. 6.0–0 Cd7 7.c3 h6 8.Ca3 Ae4 9.Cc2 c5 10.Ad3 Axd3 11.Dxd3= Tc8 12.Ae3 Cc6 13.Dd2 Ae7 14.Cfe1 Da5 15.De2 cxd4 16.cxd4 Cb4 17.Cxb4 Dxb4 18.Cd3 Db5 19.Tac1 Txc1 20.Txc1 0–0 21.Cf4 Dxe2 22.Cxe2 Ad8 23.Cc3 Cb8+= En la multifacética lucha, aunque equilibrada en material y posición la balanza se inclina a las negras en la lucha del tiempo: El reloj marca 4´50” vs 37´00”. 24.Rf1= Cc6 25.Re2 Ab6 26.Rd3 Tc8 27.a3 a6 28.Ce2 Rf8 29.Tc2 Re7 30.Tc1 Rd7 31.Tc2 Ad8= 32.Tc1 Ae7 33.Tc2 b5 34.Rd2 Tb8 35.Tc1 Ca5 36.Tc2 Cc4+ 37.Rd1? b4! (1´31” vs 23´19”) 38.axb4 Txb4 39.Ac1 [39.Rc1 Ag5 40.Af4 Axf4+ 41.Cxf4 Cxe5–+] 39...Ad8 40.Re1 Ab6 41.Rd1 Tb3 42.Tc3? Cxb2+ 43.Axb2 Txb2–+ 44.Tg3 g6 45.Th3 h5 46.Tf3 Re7 47.Td3 a5 48.Ta3 Tb4 49.Td3 Tc4 50.Rd2 a4 51.Re3 Rd7 52.Ta3 Rc6 53.Rd3 Rb5 54.Ta1 Aa5 55.Ta2 Ab4 56.Ta1 a3 57.Tb1 Ra4 58.Ta1 Rb3 0–1.