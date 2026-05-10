¿Molesto con Messi? Mascherano visita México y rompe el silencio tras dejar el Inter de Miami 

La sorpresiva salida de Javier Mascherano de la dirección técnica del Inter de Miami sigue como secreto de estado. Sin embargo, el deseo por dirigir sigue latente, lo mismo que su amor por el Barcelona y los recuerdos de la generación que lo acompañó en una gloriosa era.

“Es una gran generación como fue la generación con la que compartí hace 15 años atrás, con muchos chicos de la casa que fueron incorporándose al primer equipo y consiguiendo títulos para el Barcelona y también buenos resultados para su Selección, en ese sentido es muy parecido y creo que la selección española se ha beneficiado del cambio generacional del Barcelona en el primer equipo”, dijo Mascherano durante su visita a México.

Aquella generación culé de Mascherano fue acompañada por nombres como los de Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Dani Alves y Lionel Messi, a este último lo dirigió en el Inter de Miami. Pero al ser cuestionado por el ánimo de “la Pulga” rumbo al Mundial 2026, Mascherano fue tajante.

“(A Messi) bien, la verdad que siempre se le ve bien”, expresó.

Sobre su futuro inmediato, Javier Mascherano fue cuestionado si anhelaba entrenar al Barcelona.

“Me encuentro en una etapa de descansar, disfrutar de la familia. Sería hoy en día pensar en lo que puede pasar en futuro no tan cercano, es todo hipotético, la realidad como entrenador lo único que se desea es ver las cosas lo mejor posible, ir creciendo, agarrar experiencia y lo que llegue que sea bienvenido”.

¿Dirigir en la Liga MX?

Previo a la transmisión del juego Barcelona-Real Madrid, en el Fan Fest de El Clásico, en el Velódromo Olímpico, Javier Mascherano sorprendió con su respuesta sobre dirigir en la Liga MX.

"La liga mexicana me gusta, me gusta seguir el futbol mexicano, es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y entretenida, el formato, y hoy habrá que ver cómo se termina el campeonato, han quedado equipos importantes de cara a los cuartos de final, ver qué pasa con Toluca y el resto, muchos entrenadores argentinos y los seguimos de cerca".

Con la puerta abierta para México, el argentino también habló de la posibilidad de entrenar al Barcelona.

"Si se da el momento y la posibilidad, por qué no".