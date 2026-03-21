¡Pumas vuelve a ganarle al América con penal convertido al 90+5'!

Lo advirtió el técnico Efraín Juárez hace una semana tras recuperarse de dos goles en contra ante el Cruz Azul. Su equipo era uno “con muchos huevos”. Y así lo demostró Pumas ahora contra el odiado América (1-0), en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Irse sin la victoria no era opción al tratarse del clásico capitalino y de unas Águilas en caos y en reconstrucción. El momento para Universidad Nacional era idóneo para cobrarse en orgullo y en puntos.

Cuando la copada tribuna del Olímpico Universitario parecía resignada al empate sin goles, incluso frustrada por el dominio del auriazul sobre el amarillo en la mayor parte del encuentro, una decisión del silbante César Arturo Ramos tras la revisión del VAR lo reanimó todo.

Pumas no derrotaba al América desde el 29 de septiembre de 2024. Mexsport

Minuto 90. Una falta en el área de Cristian Borja sobre el seleccionado nacional Guillermo Martínez terminó con la pena máxima convertida por Robert Morales. Disparo que sacudió las redes y miles de emociones de una afición que vivió una noche redonda, con el triunfo y la magnífica actuación de su guardameta Keylor Navas, el hombre del momento en la Liga MX.

El protagonismo en el primer tiempo fue de los porteros. Un disparo de Brian Rodríguez, raso y de larga distancia, obligó a estirarse a Keylor Navas para rechazar el peligro de gol.

Heroico se levantó. Keylor Navas dio la calma suficiente para que los suyos en el campo y en la tribuna se crecieran ante el acérrimo de amarillo que, de milagro, no se fue al descanso con el marcador en contra.

Robert Morales dio el primer aviso, con un disparo por encima del travesaño del portero americanista Rodolfo Cota, que junto a la defensa central de Israel Reyes y Sebastián Cáceres, sufrió gran parte de la noche el embate de la localía.

Pero el lado flaco del América pasó por la lateral derecha. Aarón Mejía se quedó corto en acciones ofensivas, al tiempo que lució nervioso en las coberturas sobre Juninho.

Y justo por los pies del brasileño de los Pumas pasó la mejor ocasión de gol de la noche. Tras un despeje de Keylor Navas, Guillermo Martínez ganó el juego aéreo y peinó la esférica para Juninho.

En la conducción frente al marco y con una afición que anticipó los gritos de emoción, Juninho no pudo vencer el achique de Rodolfo Cota y terminó por estrellar el balón en el poste derecho (32’).

Y como era de esperarse en una rivalidad de alto calibre, las tarjetas amarillas y el juego ríspido no se hicieron esperar, pero el silbante César Ramos sobrellevó la presión del clásico por buen puerto. Incluso fue frío al marcar un contacto de Cristian Borja sobre Alan Medina.

En una primera impresión, la entrada sobre el jugador universitario era meritoria de roja; sin embargo, el VAR respaldó su decisión de simplemente amonestar al lateral izquierdo de las Águilas. Luego de una rápida atención médica, Alan Medina se incorporó con normalidad al terreno de juego.

El cierre de la primera mitad fue la más complicada para los dirigidos por André Jardine, que por una jornada más pagaron la falta de goles con la baja de Henry Martín, quien se recupera de una lesión muscular

Para el complemento el América fue más atrevido. Exigió como debía ser al hombre del momento en la Liga MX, a Keylor Navas, quien no se cansó de atajar cada intento de Alejandro Zendejas y de Erick “Chiquito” Sánchez.

Cada ovación, de las 42 mil 610 almas presentes en el Olímpico Universitario, fueron para el ex guardameta del Real Madrid durante el tiempo regular. El resto del equipo se repartió el cariño en la compensación, con el penalti ejecutado por Robert Morales ante la presencia de Rodolfo Cota.

El discurso de Efraín Juiárez toma crédito, pese a las críticas en sus formas. Sin embargo, tiene al equipo en cuarta posición, con 23 puntos, antes de irse a la fecha FIFA, mientras que el América, con el estratega brasileño André Jardine, se quedaron relegado al octavo lugar, con 17 unidades.

Para la fecha FIFA de marzo, los Pumas verán la salida a Selección Mexicana de Guillermo Martínez; el América de Israel Reyes y de Erick Sánchez.