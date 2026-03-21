Gol anulado en el minuto 90 evita triunfo de Atlas sobre Querétaro

El reloj avanzó, las llegadas se insinuaron, pero el gol nunca apareció . En el Estadio Jalisco, Atlas y Querétaro firmaron un empate sin anotaciones que dejó más sensaciones encontradas que certezas en la jornada 12 del Clausura 2026.

Atlas lo intentó con mayor insistencia de la mano de Alfonso González y Agustín Rodríguez. Desde el inicio tomó la iniciativa, empujado por su gente y por la necesidad de mantenerse en zona de pelea.

Sin embargo, le faltó claridad en el último toque hicieron que no pudieran llevarse los tres puntos. Hubo aproximaciones, disparos lejanos y centros que cruzaron el área, pero ninguno con la contundencia necesaria para romper el cero.

Las más claras fueron en la primera mitad con Víctor Ríos y González que pecaron de valentía. Los Gallos Blancos del Querétaro, por su parte, asumieron su realidad con las pocas oportunidades.

Ordenado atrás, apostó por cerrar espacios y resistir. Su plan fue claro: incomodar, cortar el ritmo y buscar alguna sorpresa al contragolpe. Y aunque logró incomodar a los rojinegros, tampoco tuvo los argumentos ofensivos para inquietar de verdad.

El partido se fue diluyendo entre imprecisiones, faltas tácticas y un ritmo que por momentos cayó en lo predecible. Atlas empujó más con corazón que con ideas en el tramo final, mientras Gallos Blancos celebraba cada despeje como una pequeña victoria.

El silbatazo final confirmó lo que el trámite insinuaba: un empate que sabe a poco para ambos, pero por razones distintas. Atlas se mantiene en la sexta posición con 18 puntos, aún en la pelea por puestos de liguilla, aunque dejando escapar una oportunidad valiosa en casa. Querétaro, en cambio, sigue hundido en el fondo con 8 unidades, prácticamente despidiéndose del torneo.

Fue un 0-0 que no pasará a la memoria por su espectáculo, pero sí como reflejo de dos equipos con urgencias muy diferentes