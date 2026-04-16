¿América, Chivas, Cruz Azul o Pumas? Actores de Malcolm el de en medio eligen su favorito de Liga MX

El universo del entretenimiento y el futbol mexicano colisionaron de una manera épica. Los protagonistas de la legendaria serie Malcolm el de en medio sorprendieron a sus miles de fanáticos mexicanos al participar en una dinámica donde revelaron cuáles son sus playeras favoritas de la Liga MX. Este cruce inesperado desató la locura en redes sociales, donde los aficionados del balompié azteca reaccionaron con memes, aplausos y risas ante las simpáticas decisiones de los actores.

Frankie Muniz eligiendo su jersey favorito de Liga MX. Foto: Redes Sociales

Todo ocurrió durante una divertida entrevista organizada por la cadena ESPN. La dinámica era sencilla pero efectiva: colocar sobre la mesa distintos jerseys de los equipos más populares de México y dejar que las estrellas de la televisión seleccionaran el diseño que más les gustara. Las respuestas no solo sacaron varias carcajadas, sino que demostraron que los colores de nuestros clubes imponen tendencia incluso fuera de nuestras fronteras.

DE PUMAS A CHIVAS: ASÍ REPARTIERON SU AMOR POR MÉXICO

El primero en tomar la palabra fue el mismísimo Frankie Muniz, el actor que dio vida al genio incomprendido de la familia. Su elección se inclinó por la elegancia universitaria de los Pumas de la UNAM. Sin embargo, el protagonista soltó una anécdota bastante curiosa, ya que confesó tener guardada una playera del América en su maleta tras su reciente visita a la convención La Mole en la Ciudad de México. Al final, se quedó con la casaca blanca de los felinos porque, según sus propias palabras en tono de broma, el diseño lo hace ver "como si tuviera grandes músculos", cuidando de no ofender a ninguna afición.

Por su parte, Justin Berfield, quien interpretó al caótico y explosivo Reese, no dudó ni un segundo al ver la indumentaria del Rebaño Sagrado. El actor se fue directo por la tradición y seleccionó el jersey de las Chivas del Guadalajara. Para justificar su decisión, alabó la combinación de colores, asegurando que las rayas rojas y blancas lucen geniales y que los diseñadores tapatíos hicieron un trabajo espectacular con esa prenda en particular.

EL VEREDICTO DE FRANCIS Y EL ÉXITO DE SU NUEVA SERIE

Faltaba la opinión del hermano mayor. Christopher Masterson, famoso por encarnar al rebelde Francis, analizó las opciones con mucho detenimiento antes de dar su veredicto final. Durante su turno, lanzó comentarios que encendieron la polémica futbolera: tachó al uniforme de Cruz Azul de ser algo "aburrido" y reconoció que la camiseta del Guadalajara desprendía "fuego". No obstante, al momento de la verdad, ignoró a los rojiblancos y a los celestes para quedarse con la imponente playera del América, dándole su voto de confianza a las Águilas.

Justin Berfield eligiendo su jersey de la Liga MX. Foto: Redes Sociales

Este divertido momento viral sirvió como el pretexto perfecto para conectar con la audiencia mexicana justo en medio de la promoción de su más reciente proyecto. Se trata de la producción Life’s Still Unfair, una continuación que llegó al catálogo de Disney+ el pasado 10 de abril. Como era de esperarse, el programa se posicionó de inmediato entre lo más visto en territorio nacional, demostrando que el cariño por este peculiar elenco sigue intacto. Con esta dinámica, quedó claro que la Liga MX trasciende lo deportivo y logra conquistar hasta a los ídolos indiscutibles de nuestra infancia.