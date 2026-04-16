Trump anuncia alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tras las conversaciones mantenidas con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ambos países acordaron establecer un alto al fuego de 10 días.

El anuncio representa un avance significativo en medio de semanas de enfrentamientos en territorio libanés, que han dejado miles de víctimas y un escenario de crisis humanitaria. La tregua busca frenar los ataques israelíes en el sur del Líbano y detener el intercambio de proyectiles que ha intensificado la tensión en la frontera común.

La guerra regional se desató tras los ataques de Hezbollah contra Israel y las posteriores operaciones militares israelíes en territorio libanés. Desde entonces, los bombardeos han provocado más de dos mil muertes y el desplazamiento de más de un millón de personas.

Washington ha asumido un rol activo como mediador, intentando generar condiciones políticas que permitan avanzar hacia un entendimiento más amplio. El alto al fuego de 10 días es visto como un primer paso para abrir un espacio de negociación directa entre los gobiernos de Israel y Líbano.

Implicaciones diplomáticas

El acuerdo temporal no resuelve las diferencias de fondo. Israel insiste en el desarme de Hezbollah y en la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano, mientras que el gobierno libanés reclama un alto al fuego inmediato y garantías de soberanía. Sin embargo, la tregua ofrece una ventana de oportunidad para reducir la violencia y explorar un camino hacia la paz.

Trump ha reiterado que su objetivo es facilitar un proceso que lleve a un acuerdo duradero. La Casa Blanca considera que el alto al fuego puede servir como base para construir confianza entre las partes y avanzar hacia negociaciones más profundas.