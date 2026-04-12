Pumas hunde al Mazatlán en su gira de despedida y acaricia la Liguilla

La gira de despedida del Mazatlán está siendo más triste de lo que se pensaba. Con la victoria 3-1 de los Pumas en la Jornada 14 del Clausura 2026, hilaron su cuarto partido sin ganar y les restan apenas tres juegos para bajar el telón en la Liga MX.

PUMAS APUNTA FIRME A LA LIGUILLA

Nadie pone en duda que el equipo de Sergio Bueno no negocia la actitud. Compite cada balón, mete el pie y deja claro que el orgullo sigue intacto, pero desafortunadamente en sus últimos juegos, no les alcanza para llevarse una alegría.

Uriel Antuna enviando un centro. Mexsport

Pero Pumas vive una inercia completamente opuesta. Con el 3-1 en Ciudad Universitaria, los auriazules encadenaron su quinto partido sin derrota y se instalaron en la cuarta posición, a la espera de lo que haga Toluca.

El equipo de Efraín Juárez confirmó que está cerrando fuerte y levanta la mano como contendiente serio rumbo a la liguilla.

PUMAS SU SUPERIOR DE PRINCIPIO A FIN EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

El arranque fue vertiginoso. Al minuto 3’, un error del arquero Ricardo Rodríguez dejó un rebote que Juninho mandó a guardar, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

La advertencia fue clara y, apenas un minuto después, Robert Morales encendió el Olímpico Universitario al quedar mano a mano y definir para el 1-0.

Pumas olió sangre y al 15’ amplió la ventaja. Nathan Silva peinó en un tiro de esquina y en el segundo poste, Juninho apareció para firmar el 2-0 y su sexto gol del torneo.

Juninho celebrando con Jordan Carrillo. Mexsport

Parecía que se venía la goleada, pero Mazatlán respondió con carácter. Supieron aguantar y despertar antes de una terrible humillación. Al minuto 36’, cuando el partido entraba en calor, Josué Ovalle aprovechó una pérdida en la salida universitaria y recortó distancias.

El complemento fue más trabado, con Pumas administrando y Mazatlán empujando con más corazón que claridad.

Guillermo Martínez celebrando su gol con Pumas. Mexsport

Pocas llegadas de peligro. Las más relevante, el tercero que sentenció el partido. Con un Guillermo Martínez que responde en cada partido, Pumas logró sellar su victoria en la recta final.

En la siguiente jornada, los felinos visitarán a San Luis en busca de seguir sumado para escalar en la tabla. Mientras que Mazatlán, afrontará su penúltimo capítulo en casa ante el Querétaro.