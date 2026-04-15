Chivas finalmente hace oficial la salida de Alan Pulido del equipo

La gran novela tapatía por fin cerró su último capítulo en las instalaciones de Verde Valle. Este miércoles 15 de abril, la directiva del Chivas emitió la noticia que gran parte de la afición esperaba y que rondaba los pasillos del club desde hace varias semanas: El Rebaño Sagrado finalmente hizo oficial la salida de Alan Pulido. El delantero tamaulipeco, de 35 años de edad, terminó de forma definitiva su segunda etapa con la emblemática camiseta rojiblanca, dejando atrás una tormenta de rumores sobre su estatus en el futbol mexicano.

Alan Pulido es jugador libre tras salir de Chivas. Mexsport

EL FIN DE UNA ERA Y EL RECHAZO DE GABRIEL MILITO

El quiebre definitivo entre el experimentado atacante y la cúpula de la institución ocurrió por motivos netamente tácticos. El jugador simplemente no logró convencer al actual estratega del equipo, Gabriel Milito. Desde los primeros días del año, el director técnico sudamericano lo borró por completo de sus esquemas principales. Al notar que el delantero no lograba acomodarse a las exigencias de su sistema de juego, el timonel decidió apartarlo de las convocatorias, provocando que el tamaulipeco se quedara sin sumar un solo minuto de actividad oficial durante el presente torneo.

Ante este escenario insostenible, los altos mandos del club y el representante del futbolista acordaron una culminación adelantada de su contrato, un documento legal que originalmente expiraba hasta el mes de diciembre del 2026. La institución emitió un comunicado oficial detallando que la desvinculación se dio en muy buenos términos, agradeciendo su aporte en ambas etapas y deseándole éxito en sus próximos retos. Fuentes muy cercanas a las oficinas tapatías filtraron información valiosa, revelando que el equipo no pagó la totalidad del millonario sueldo restante. En su lugar, ambas partes negociaron el pago de una parte proporcional para concretar su libertad, logrando un apretón de manos sin conflictos legales.

Alan Pulido jugando contra Atlético de San Luis. Mexsport

Los meses previos a este anuncio resultaron sumamente frustrantes para el artillero. Al quedar marginado del primer equipo, la directiva lo mandó a entrenar por separado en las canchas alternas, exigiéndole cumplir con horarios completamente distintos a los del resto de la plantilla. Esta drástica medida provocó una fuerte inconformidad en Alan Pulido, quien manifestó su molestia constante por recibir este trato, acelerando su inevitable partida de la Perla Tapatía.

LUCES Y SOMBRAS EN LOS NÚMEROS DE ALAN PULIDO

Al momento de hacer un balance general, el adiós del número nueve despierta mucha nostalgia entre los sectores más fieles de la afición. Las estadísticas marcan que el artillero disputó un total de 138 duelos y perforó las redes enemigas con 43 goles a lo largo de sus dos ciclos. No obstante, el contraste de rendimiento entre su primera y su segunda llegada resultó brutal.

Alan Pulido jugó su último partido con Chivas en los cuartos de final ante Cruz Azul. Mexsport

Su aventura inicial, comprendida entre el 2016 y el 2019, quedó grabada con letras de oro en los libros de historia del equipo. En esa época majestuosa, el ofensivo brilló con luz propia, conquistando una Copa MX, el anhelado título de la Liga MX, el campeonato internacional de la Concachampions y un valioso título de goleo individual. Sus enormes actuaciones motivaron su millonaria transferencia al Sporting Kansas City de la liga estadounidense, sitio del que volvió a México a principios del 2025.

Desgraciadamente para el delantero, su retorno nunca alcanzó las expectativas generadas en la tribuna. Esta segunda fase se caracterizó por la falta de ritmo, las ausencias prolongadas y su nula participación en los momentos críticos de la temporada. Tras el anuncio oficial, el mercado se abre nuevamente para el veterano. Ahora, el jugador explorará nuevos horizontes en el futbol, mientras Chivas avanza hacia la recta final del campeonato sin el que fuera el referente ofensivo de su último título de Liga MX.