Messi demandado por ausentarse a dos partidos de la Selección Argentina 

El nombre del futbolista argentino Lionel Messi está envuelto en un tema legal en Florida, esto luego de que la empresa promotora Vid Music Group ha presentado una demanda formal contra el astro argentino y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), acusando de fraude y un incumplimiento de contrato por un compromiso del 2025.

Todo comenzó por un partido amistoso el pasado mes de octubre. Según los registros judiciales del tribunal de circuito de Miami-Dade, existía un acuerdo por 7 millones de dólares que otorgaba a la promotora los derechos exclusivos para organizar los encuentros de la Selección Argentina ante sus similares de Venezuela y Puerto Rico. Ambos partidos se realizaron, pero con una gran excepción que ahora es el centro de la polémica.

Según la empresa promotora existía una cláusula por la cual ahora han iniciado el proceso legal: Messi debía jugar, como mínimo, 30 minutos en cada partido, salvo que mediara una lesión.

El 10 de octubre de 2025, Argentina ganó 1-0 a Venezuela. Las cámaras observaron a Messi observando el partido desde un palco. La indignación de los organizadores creció exponencialmente cuando, apenas 24 horas después, Messi saltó al campo con el Inter Miami para anotar dos goles contra el Atlanta United en la MLS, demostrando que no sufría impedimento físico alguno.

"Un componente central de los contratos"

Ralph Patino, abogado representante de Vid Music Group, señaló que Messi era parte clave del negocio.

"La anticipada participación de Lionel Messi constituyó un término material de los acuerdos, conformando un componente central de los contratos y asociado directamente con la viabilidad comercial de los partidos".

La situación no terminó ahí. El partido ante Puerto Rico tuvo un estadio semivacío a pesar de entradas de 25 dólares, esto luego de que el encuentro fue trasladado de Chicago a Florida buscando atraer a una mayor cantidad de público.

La justicia tendrá que determinar si la promotora tiene la razón y, de ser así, establecer una compensación luego de la ausencia de Messi en los partidos.