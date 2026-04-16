Aclaración sobre información periodística

Por Víctor Hugo Hernández Fuentes / Director de Comunicación Social Gobierno de Durango

En relación con la información publicada en el periódico Excélsior, en la columna de Pascal Beltrán del Río titulada Justicia bajo el yugo, la Fiscalía General del Estado de Durango precisa lo siguiente:

El día 10 de marzo de 2025 se registró un accidente carretero en el kilómetro 152+910 de la autopista Durango-Gómez Palacio, a la altura del municipio de Cuencamé, en el que participaron un autobús de pasajeros y un tractocamión. Este lamentable hecho dejó como saldo personas fallecidas y lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

De acuerdo con los dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre, se determinó que el conductor del tractocamión realizó una maniobra indebida al invadir el carril contrario, provocando el impacto.

Derivado de las investigaciones, se estableció que el tractocamión era propiedad de la empresa Aseo Urbano de Chihuahua, S.A. de C.V., cuyos propietarios no comparecieron inicialmente ante la autoridad, pese a haber sido debidamente notificados.

Por lo anterior, fue necesario solicitar colaboración a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para su localización y comparecencia. Ante su negativa de presentarse, se gestionaron y obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra.

Dichas órdenes fueron cumplimentadas el 23 de agosto de 2025 por autoridades del estado de Chihuahua, en estricto apego a los convenios de colaboración institucional. Es decir, fue necesario acudir por ellos a dicha entidad ante su falta de disposición para comparecer voluntariamente.

Los imputados enfrentaron cargos por homicidio culposo, lesiones culposas y daños, derivados de hechos que ocasionaron la muerte de múltiples personas y afectaciones a diversas víctimas, lo cual se encuentra debidamente sustentado en la carpeta de investigación.

Durante el proceso, los imputados contaron en todo momento con defensa legal particular. Asimismo, existió contacto cercano y permanente con su abogado defensor sin que en ningún momento se hiciera del conocimiento de la autoridad situación alguna relacionada con presuntas irregularidades o actos indebidos.

Cabe destacar que, en los casos en que se reporta cualquier conducta irregular, la Fiscalía actúa de manera inmediata, iniciando las investigaciones correspondientes y tomando las medidas necesarias conforme a derecho.

En el desarrollo del proceso penal se llevaron a cabo diversos acuerdos reparatorios con las víctimas, mismos que fueron gestionados con la participación directa de la defensa y conforme a los mecanismos legales aplicables, logrando la reparación del daño.

Respecto a señalamientos sobre presuntas conductas indebidas al interior del centro de reclusión, se reitera que nunca fueron reportadas a esta autoridad. De haber existido denuncia, se habrían iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Durango reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de las víctimas, actuando siempre con apego al Estado de derecho.