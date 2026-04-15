‘Estoy asqueada de México’, el supuesto audio de Galilea Montijo en polémica

Galilea Montijo está en el ojo de la polémica luego de que se filtró un audio en donde la conductora supuestamente dice que está ‘asqueada’ de México.

El audio fue filtrado por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal en su programa ‘En Shok’, donde también se habló de que su contrato vence en agosto del 2026.

Las críticas hacia la conductora se han desatado luego de que el audio se ha viralizado en redes sociales, aunque usuarios también entraron en debate sobre si es en realidad la voz de Montijo.

No parece su voz”, comentó una usuaria en la publicación del programa de Carbajal.

Supuesto audio de Galilea Montijo sobre México

Galilea Montijo, conductora. Especial

En el audio con la supuesta voz de Galilea Montijo se escucha decir la fecha en que finaliza su contrato y lo mal que la ha tratado México.

Ya en agosto termina mi contrato. Estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo, y te lo digo con los ojos llenos de agüita porque sí me ha tratado muy mal”.

Según las supuestas declaraciones, la conductora desea irse del país con la intensión de darse un respiro.

Después de la declaración, el audio se corta, por lo que no hay mayor contexto de lo que la conductora supuestamente dijo. Además, no se precisa si el audio es actual o del pasado.

Tengo muchas ganas de irme, respirar y de… ¿qué te digo?”.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de redes sociales externaron sus opiniones respecto al audio filtrado. Ente los comentarios se lee:

Si yo tuviera el dinero para irme a vivir a otro país lo haría.

Desde hace mucho que quiso irse, pero ya era tarde para ella.

No quiere pagar impuestos.

¿Y que espera para irse?

Primero se sirve de México y ahora qué horrible se expresa.

Pues adiós que le vaya bien.

Y yo queriendo conocer México.

Ya se le hizo tarde.

Qué desleal y malagradecida.

Si supiera que por eso tanto extranjero se viene acá. Aman Mexico.

Polémicas de la conductora

Galilea Montijo, conductora. Especial

Galilea Montijo ha enfrentado polémicas mediáticas relacionadas con su imagen, como comentarios sobre cambios en su rostro que desataron especulaciones sobre cirugías estéticas, así como críticas por su aparición en eventos privados como unos XV años.

En estos casos, ha salido a aclarar las situaciones, señalando que muchas veces se trata de malentendidos o exageraciones en redes sociales, lo que refleja cómo su vida pública sigue siendo objeto constante de atención y debate.

Cabe destacar que, Galilea, cuyo nombre real es Martha Galilea Montijo Torres, es originaria de Guadalajara. Se dio a conocer a finales de los años 90 tras participar en el reality show Vida TV y ganar popularidad por su carisma frente a las cámaras.

A lo largo de su trayectoria ha ganado popularidad, pero también ha estado envuelta en diversas polémicas que han mantenido su nombre en tendencia.

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