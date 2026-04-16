Barcelona vs UEFA: El club explota y presenta denuncia formal por arbitraje en Champions

La eliminación del Barcelona en la Champions League no terminó con el silbatazo final en el campo. El conjunto catalán decidió llevar la batalla a los escritorios de la UEFA tras sentirse víctima de un trabajo arbitral que calificó como deficiente. Este jueves, la directiva blaugrana hizo oficial una nueva protesta formal por las decisiones tomadas durante la serie de cuartos de final frente al Atlético de Madrid, donde los culés quedaron fuera por un marcador global de 3-2.

El club lanzó un comunicado contundente donde señaló que el reglamento no se aplicó de forma correcta. Para la cúpula barcelonista, la falta de una intervención adecuada del sistema VAR resultó determinante en el destino de la eliminatoria. Esta postura surge luego de que el equipo español sufriera bajas sensibles en ambos encuentros, terminando los dos partidos con diez hombres en la cancha debido a las tarjetas rojas que recibieron Pau Cubarsí y Eric García.

POLÉMICA EN EL ÁREA Y FALLAS EN EL VIDEOARBITRAJE

El núcleo de la queja se centró en jugadas puntuales que, a juicio del equipo dirigido por Hansi Flick, cambiaron el rumbo del torneo más importante de Europa. El Barcelona destacó que existieron al menos dos jugadas de posibles penales que el cuerpo arbitral ignoró por completo. Lo que más molestó a la institución fue que el video para arbitrar las jugadas no entró en acción para corregir o revisar estos momentos críticos, dejando al equipo en una situación de desventaja competitiva.

Árbitro amonestando a jugadores del Barcelona. REUTERS

A pesar de que el árbitro francés Clément Turpin estuvo al mando en el duelo de vuelta, donde el Barça logró imponerse 2-1 en Madrid, el resultado no alcanzó para revertir el daño global. La directiva subrayó que estos errores no solo representaron un golpe en lo deportivo, sino que provocaron una pérdida económica masiva para el vigente campeón de España. En el futbol de élite, cada fase avanzada de la Champions League significa millones de euros en ingresos que hoy se esfumaron para los catalanes.

UNA RELACIÓN TENSADA ENTRE EL CLUB Y LA UEFA

Esta no fue la primera vez que el equipo intentó alzar la voz en esta temporada. Previamente, el organismo rector del balompié europeo declaró "inadmisible" una queja inicial sobre una mano de Marc Pubill en el duelo de ida. Sin embargo, el Barcelona decidió insistir y reiteró sus solicitudes a la UEFA, ofreciendo incluso su colaboración para modernizar y mejorar el sistema arbitral actual. El objetivo, según el club, es garantizar que el reglamento se aplique con mayor transparencia y justicia para todos los participantes.

Jugadores del Barcelona cabizbajos. REUTERS

La postura del cinco veces campeón de Europa refleja una frustración profunda con los criterios de los colegiados en el viejo continente. Mientras el Atlético de Madrid celebra su pase a las semifinales, el equipo azulgrana busca sentar un precedente para que el uso de la tecnología no sea opcional en jugadas que definen temporadas enteras. Por ahora, el mundo del futbol espera la respuesta oficial de la confederación ante esta nueva denuncia que pone bajo la lupa la transparencia del arbitraje internacional.