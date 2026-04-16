¿Quién diablos es Juan Andrés Vega?

El fin de semana, tras el secuestro de su padre, Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, habría acudido sin escoltas y sin teléfonos celulares a una cita con los captores, con la gente de la Familia Michoacana. Hasta ahí el trascendido, difícil de desmentir.

La pregunta obvia es: ¿por qué actuó así? De un gobernante cabría esperar sensatez procesal, la denuncia del hecho, confianza en las autoridades. Pero Vega habría tomado otra ruta.

Según la versión oficial, él también terminó secuestrado y, gracias al reporte verbal de un funcionario municipal, el gobierno de la presidenta Sheinbaum dio la orden de encontrarlos.

Se desplegó entonces el operativo de soldados, marinos, guardias nacionales y policías estatales. Juan Andrés Vega difundió un video 24 horas después de que se conociera la noticia de su localización: no explicó lo sustantivo, y no queda claro dónde lo grabó ni en dónde está ahora.

En Taxco es vox populi su supuesto “entendimiento” con la Familia Michoacana, que, por lo visto, algo quiso transmitirle o cobrarle, pero resolvió soltarlo bajo la presión de las fuerzas federales.

¿Qué ocurrió? ¿Puede un personaje que negocia así un secuestro volver a ejercer su función como si nada? ¿Qué dice el gobierno de Guerrero? ¿Qué dice Palacio Nacional? ¿O Morena, que lo llevó al poder? Y sobre todo: ¿quién gobierna en esas regiones de México? ¿Ante quién responden esos gobiernos?