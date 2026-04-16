Choca Trolebús Elevado en Chalco; reportan al menos 20 heridos

Una unidad del Trolebús Elevado se accidentó esta mañana en el municipio de Chalco, Estado de México, lo que dejó varios lesionados y desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, una unidad del sistema de transporte se impactó directamente contra un muro previo a llegar a la estación Covadonga, lo que provocó momentos de pánico entre los usuarios que viajaban a bordo.

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Testigos señalaron que tras el choque se vivieron escenas de confusión y temor dentro del trolebús, mientras algunos pasajeros intentaban salir de la unidad ante la incertidumbre por lo ocurrido.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de seguridad para atender a las personas lesionadas, así como diversas ambulancias. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de lesionados, aunque se estima que serían al menos 20, ni la gravedad de las heridas.

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Autoridades aún no han informado las causas oficiales del accidente; sin embargo, ya se realizan las primeras investigaciones para determinar si hubo una falla mecánica o se trató de un error humano como el exceso de velocidad. El conductor de la unidad aseguró que el accidente derivó de que cayó en una coladera abierta y eso hizo que perdiera el control y terminara por impactarse de frente.

El servicio en la zona podría verse afectado mientras continúan las labores de atención y revisión de la unidad involucrada.

vjcm