Damon Jones se declara culpable: El fraude que sacude los cimientos de la NBA

El mundo del baloncesto profesional enfrenta una de sus jornadas más sombrías tras revelarse que Damon Jones, exjugador y exentrenador asistente de la NBA, se convertirá en la primera figura de peso en declararse culpable dentro de una red de apuestas ilegales y fraude que involucra al crimen organizado.

De acuerdo con documentos judiciales presentados este jueves en una corte federal de Brooklyn, se ha programado una audiencia de cambio de declaración para Jones, de 49 años, el próximo 6 de mayo. Este movimiento marca un punto de inflexión en una investigación que ha llevado al arresto de más de 30 personas, incluidos miembros de familias de la mafia neoyorquina.

El caso de las filtraciones

Jones, quien fuera compañero de LeBron James en Cleveland y asistente no oficial en los Lakers, enfrenta cargos por conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero. Según los fiscales, el exjugador intentó lucrar vendiendo información privilegiada sobre el estado de salud de las superestrellas LeBron James y Anthony Davis.

Asegura una apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que la información salga", rezaba un mensaje de texto enviado por Jones en febrero de 2023, alertando que James no jugaría contra los Bucks debido a una lesión que aún no era pública.

Varios incidentes en el récord

En otro incidente en enero de 2024, se alega que Jones recibió un pago de 2,500 dólares por informar falsamente a un apostador que Anthony Davis tendría minutos limitados contra el Thunder. Sin embargo, en esa ocasión, la "fuente" falló. Davis dominó el encuentro y el apostador, que había invertido 100,000 dólares basándose en el dato de Jones, terminó exigiendo un reembolso de su comisión.

Poker amañado y nexos con la mafia

El expediente de la fiscalía no se limita a las apuestas deportivas. Jones también está implicado en una sofisticada red de juegos de poker de altas apuestas que eran manipulados mediante tecnología digna de una película de espionaje con máquinas de barajar alteradas, cámaras ocultas, lentes especiales y equipo de rayos X integrado en las mesas.

Las investigaciones señalan que estos juegos operaban bajo la sombra de las familias Gambino, Genovese y Bonanno. Jones, según los fiscales, era utilizado como "gancho" para atraer a víctimas acaudaladas a partidas donde las deudas se cobraban mediante extorsión y violencia física.De la gloria al banquillo de los acusados

Damon Jones disfrutó de una carrera sólida de 11 temporadas en la NBA, acumulando ganancias superiores a los 20 millones de dólares y formando parte del cuerpo técnico de los Cavaliers que ganaron el campeonato en 2016. Conocido por su carisma y su autoproclamado título de "mejor tirador del mundo", su caída representa un recordatorio brutal sobre la vulnerabilidad de la integridad deportiva frente a los intereses del juego ilegal.