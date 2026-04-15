Los siete pecados de André Jardine: El fracaso internacional del América

El idilio entre la afición y el banquillo parece romperse de tajo cuando el equipo cruza la frontera. El América experimentó un nuevo y amargo trago tras su dolorosa eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026. Caer ante el Nashville SC no representó un simple accidente de futbol; destapó una herida profunda, dolorosa y, sobre todo, muy recurrente. El estratega brasileño André Jardine tocó la gloria a nivel doméstico con un histórico tricampeonato de Liga MX, pero su gestión acumula una oscuridad innegable: siete torneos internacionales consecutivos terminaron en desilusión total.

André Jardine con chamarra amarilla del América. Mexsport

A pesar de la grandeza institucional que exige la vitrina de Coapa, el equipo arrastra un maleficio lejos de territorio nacional. Los altos mandos establecieron como prioridad absoluta recuperar el trono de la región para devolverle la mística al club. Sin embargo, el timonel sudamericano sumó un capítulo más a su oscuro expediente fuera de nuestras fronteras, un balance que contrasta dramáticamente con sus éxitos locales y que pone en duda su capacidad para trascender en el plano internacional.

LA PESADILLA DE LA CONCACHAMPIONS Y LA LEAGUES CUP

El escenario continental resultó ser un auténtico terreno minado para el técnico. Si desglosamos estos siete pecados en forma de eliminaciones, encontramos una alarmante incapacidad para finiquitar las series de matar o morir. En la Concachampions, la historia de terror suma tres episodios consecutivos. El calvario comenzó en 2024 cuando los Tuzos del Pachuca los despacharon en las semifinales. La revancha lucía posible en 2025, pero La Máquina de Cruz Azul aplicó la guillotina con un marcador global de 2-1. Finalmente, el clavo más reciente en el ataúd lo colocó el Nashville SC en este 2026, firmando la sentencia condenatoria con un global de 1-0.

André Jardine con la mano en el rostro. Mexsport

Pero el vía crucis no termina ahí, pues la Leagues Cup también desnudó las carencias tácticas del planteamiento americanista. En la edición 2023, el mismo Nashville SC los echó sin piedad en la tanda de penales durante los octavos de final. El año 2024 trajo consigo una nueva humillación, esta vez a manos del Colorado Rapids en la ronda de cuartos de final. Para rematar, el torneo de 2025 evidenció la peor versión posible del equipo, al quedarse estancados en la fase de grupos sin mostrar ningún tipo de respuesta. A todo este recuento, debemos sumar la triste derrota ante Los Angeles FC en la llave eliminatoria que otorgaba el codiciado boleto al renovado Mundial de Clubes de la FIFA.

LA PRESIÓN AUMENTA PREVIO AL CIERRE DEL CLAUSURA 2026

Las exigentes vitrinas de Coapa reclaman trofeos internacionales y la sequía ya resulta asfixiante para el americanismo. El equipo no saborea las mieles de un título fuera de México desde aquella lejana temporada 2015-2016, cuando conquistaron la Concachampions al doblegar a los Tigres UANL con un contundente marcador global de 4-1. Hoy, ese recuerdo glorioso luce sumamente distante bajo el mando del actual estratega, quien acumuló sus famosos "siete pecados" y dejó claro que la estrategia doméstica no siempre funciona contra rivales de otras latitudes.

Israel Reyes lamentando la eliminación de América en Concachampions. Mexsport

Con este enorme peso sobre los hombros y el fracaso fresco a cuestas, la presión recae ahora en salvar el semestre local. Las Águilas sufren en la recta final del torneo Clausura 2026. Estacionados en la séptima posición de la tabla, la urgencia por amarrar su boleto directo a la Liguilla es máxima. El margen de error desapareció por completo, pues a falta de solo tres jornadas para culminar la fase regular, el calendario marca un reto mayúsculo. En la Jornada 15, el equipo recibirá al imponente y bicampeón Toluca en la cancha del Estadio Banorte. Llegar a este compromiso con la herida internacional supurando pone a prueba la fortaleza mental de un plantel obligado a ganar.