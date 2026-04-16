FIFA responde: "Sorpresa" ante las quejas de Nueva Jersey por el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el plan perfecto en Estados Unidos comienza a presentar grietas. Apenas el día de ayer estalló una tormenta financiera en las oficinas de Nueva Jersey, donde el epicentro del conflicto no es el balón, sino el costo de movilizar a millones de aficionados hacia el MetLife Stadium, donde la gobernadora de la localidad, Mikie Sherrill lanzó una advertencia a la FIFA.

Sherrill denunció en un video que las condiciones actuales del contrato con la FIFA son injustas para los contribuyentes locales. La administración estatal sostiene que se encuentra atrapada en un compromiso financiero desproporcionado y fue tajante al señalar la disparidad entre las ganancias de la organización y la carga local.

“Heredamos un acuerdo en el que la FIFA aporta 0 dólares para el transporte al Mundial. Y mientras NJ TRANSIT se queda con una factura de 48 millones de dólares para llevar y traer a los aficionados de forma segura, la FIFA está ganando 11,000 millones de dólares”.

Para el gobierno de Nueva Jersey, permitir que el organismo local de transporte absorba este impacto financiero sin ayuda externa es inaceptable. El mensaje fue claro en su defensa del ciudadano común: “No voy a cargar a los viajeros de Nueva Jersey con esa cuenta durante los próximos años. La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a dejar que se engañe a Nueva Jersey”, sentenció.

La FIFA responde: "Sorpresa" y cambios en el contrato de 2023

Ante estos señalamientos, el organismo rector del fútbol mundial no tardó en reaccionar, mostrando un desconcierto absoluto frente a la postura pública del Gobernador. A través de un comunicado replicado por The Athletic, la organización defendió el proceso de planificación que se ha llevado a cabo durante casi una década.

“Estamos bastante sorprendidos por el enfoque del Gobernador de Nueva Jersey hoy sobre el transporte de los aficionados”.

La organización recordó que los acuerdos de ciudad anfitriona firmados originalmente en 2018 exigían transporte gratuito para los fans, pero que se hicieron ajustes en 2023 para aliviar la presión financiera. Según el organismo, ahora el reglamento estipula que: “Todos los poseedores de entradas para los partidos y las personas acreditadas podrán acceder al transporte (público o planificado adicionalmente) a precio de costo para permitir el viaje a los estadios los días de partido”.

Además, la organización subrayó su papel como mediador ante Washington para conseguir recursos: “La FIFA trabajó durante años con las ciudades anfitrionas en los planes de transporte y movilidad, incluyendo la defensa de millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades anfitrionas en el transporte”.

Finalmente, lanzaron un dardo comparativo sobre la equidad de las exigencias en eventos de esta magnitud, cuestionando por qué se les pide algo que a otros organizadores no: “La FIFA no tiene conocimiento de ningún otro evento importante celebrado anteriormente en el NYNJ Stadium, incluidos otros deportes importantes, giras de conciertos globales, etc., donde se requiriera que los organizadores pagaran por el transporte de los aficionados”.