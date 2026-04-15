José Ramón Fernández revive momentos épicos y conmueve al ver a tantos periodistas reunidos

Al asomarse al auditorio de la Rosario Castellanos, detrás del afiche con la cara de José Ramón Fernández, aquella reunión parecía más a un reencuentro de Los protagonistas que a una presentación de un libro.

En el estrado, el decano del periodismo deportivo, a los 80 años entregaba un libro de memorias con su nombre convertido en leyenda. Lo atestiguaba su descendencia periodística en las butacas de enfrente: Cristian Martinoli, Antonio Moreno, Luis Niño de Rivera, Carlos Guerrero entre otros, por supuesto, David Faitelson, no.

En el estrado, vibrante, revitalizado, José Ramón contaba anécdotas sin parar que hacían reir, recordar y dar tremendos golpes de nostalgia. La televisión deportiva de antes da la impresión a los que la vivieron de ser mejor cuando él la abanderaba.

Víctor Trujillo y Andŕes Bustamante al lado de Joserra

Lo flanquean Víctor Trujillo, encapotado en un abrigo que no va acorde con el calor del auditorio y Andrés Bustamente, que de tan serio por momentos no da la impresión ser Ponchito o El Hooligan.

"José Ramón, en su libro de El Príncipe, Nicolás Maquiavelo asegura que un líder debe ser amado, pero también temido, ¿estabas consciente de ello?", le cuestionó Bustamante.

A José Ramón, un hombre de vértigo le dobla el afecto. Responde corto para no ser tan sentimental, "estaba consciente de ello". Cuando Víctor Trujillo se para a agradecerle con palabras de pétalo, José Ramón por un momento parece abstraerse para no llorar.

José Ramón Fernández, el padre del periodismo deportivo en México

Entonces da una cátedra de periodismo y anécdotas. Cuenta por ejemplo el bombazo en el parque central de Atlanta en 1996 durante los Juegos Olímpicos.

"Nos sacaron del Centro de medios, pero yo me encerré en el estudio con el productor y pusimos la luz bajita para que nos nos vieran. Ahí transmitimos horas ininterrumpidas. Cuando salíamos a las seis de la mañana iban llegando los de Televisa que les habían avisado que nosotros dimos toda la información mientras ellos dormían".

José Ramón Fernández en el Salón de la Fama. Mexsport

También de aquella vez en Sidney 2000 cuando Bernardo Segura atravesó la meta en primero pero no ganó medalla y él lo enlazó con el presidente Zedillo justo cuando el juez lo expulsaba o aquella de la flecha en la inauguración de los Olímpicos de Barcelona 1992 que no entró en el pebetero, "nos acusaron los de Televisa con los organizadores, se apoderaron del vídeo y nos advirtieron que ni una más, pero ya habíamos hecho lo nuestro y desde el primer día".

Cada anécdota era deliciosamente contada, con Andrés Bustamante, el gran Güiri Güiri y Víctor Trujillo, el payaso Brozo haciendo como siempre de protagonistas con él.

Cristian Martinoli habló en nombre de todos, "cuando me insultaban diciéndome "hijo de José Ramón' en realidad me halagaban. Le agradezco por la oportunidad. Jamás olvidaré que en la final del Mundial de 2006 me dijo que se hacía a un lado para que yo narrara y que eso lo haga el mejor periodista de México para mí fue un sueño. Siempre estaré agradecido por todo lo que nos enseñó",