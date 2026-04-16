Crónica de la demolición de los poderes judiciales

Dejar constancia de la espiral autoritaria de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación, la 4T, no revierte la destrucción, los estragos que con obscena prepotencia han prodigado esos gobiernos. Pero la mejor opción ante esa deriva no es, no puede ser, el silencio resignado, el mutismo resentido.

Quienes tenemos el privilegio de poder compartir con el público interesado nuestra visión y nuestras opiniones estamos en posibilidad de señalar y comentar esa serie de tropelías, la ignominiosa vorágine de un régimen que ha destrozado los avances democráticos que nuestro país había conseguido en las últimas décadas.

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y una jurista externa, con la coordinación de Diego Valadés y Sergio López Ayllón, elaboró un Informe académico sobre la reforma judicial de 2024, esa reforma que fue viable por la mayoría calificada lograda por los legisladores incondicionales del régimen en virtud de una asignación fraudulenta de escaños en la Cámara de Diputados y maniobras propias de la delincuencia organizada en la Cámara de Senadores.

La reforma se enfrentó a una resistencia llena de indignación, coraje y argumentos sólidos tanto en el terreno social como en el ámbito jurídico, nacional e internacional. Jueces y magistrados dictaron suspensiones porque se violaban derechos adquiridos, la inamovilidad judicial, la irretroactividad de la ley y el debido proceso al despedirse a todos ellos arbitrariamente y disponerse que serían sustituidos por juzgadores elegidos en las urnas prescindiendo de la exigencia de carrera judicial. Esas suspensiones fueron desatendidas, y con esa desatención se produjo el naufragio de nuestra democracia.

Partidos políticos de oposición promovieron acciones de inconstitucionalidad impugnando tanto el procedimiento legislativo de aprobación, sin deliberación democrática, como el contenido de la reforma. Los juzgadores solicitaron medidas cautelares ante instancias internacionales. Académicos y columnistas argumentamos la sinrazón y la arbitrariedad de la reforma. Se realizaron movilizaciones públicas en varias ciudades del país con la participación de jueces y magistrados, barras de abogados, profesores, investigadores y estudiantes de derecho, protestando contra el descomunal atentado. Esta resistencia es la más vehemente y amplia de la historia de México en defensa del Poder Judicial.

No se logró detener el atropello: fueron echados a la calle jueces, magistrados y ministros, y los nuevos cargos en la judicatura se otorgaron en virtud de una elección fársica en la que solamente participó uno de cada diez ciudadanos y en la que se repartieron masivamente acordeones en los que se indicaba a los sufragantes por quiénes debían votar.

El Informe académico consta de una crónica objetiva y un análisis riguroso del proceso que, desde la ira del presidente López Obrador por la independencia con que actuaban la Suprema Corte y en general los jueces federales, llevó a la reforma y a la elección de los nuevos impartidores de justicia. Sin adjetivaciones, innecesarias porque los hechos son tan elocuentes que no las requieren, la crónica y el análisis muestran que la reforma propicia la erosión del sistema de justicia y destruye la independencia judicial. Asimismo, reflexiona sobre sus repercusiones en el derecho internacional de los derechos humanos y en las obligaciones asumidas por el Estado mexicano.

El Informe cumple una misión indispensable: pone de manifiesto, entre otras cosas, los efectos de la reforma, las vulneraciones a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la arbitrariedad de un régimen que desprecia la democracia y el Estado de derecho, y las acciones de resistencia pacífica pero firme e intensa, inolvidable y conmovedora, contra el atentado. El Informe es una obra colectiva contra el olvido, la indiferencia y el silencio.

En esas páginas se da cuenta del inicio de la demolición de la democracia en México. Pero en los autores late la esperanza de que los dioses nos concedan vida y fortuna para escribir algún día sobre su renacimiento a la manera del ave fénix.