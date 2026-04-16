¿Quién será el nuevo DT del Real Madrid? Surgen nombres para reemplazar a Arbeloa

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich fue el último clavo en el ataúd del director técnico Álvaro Arbeloa. Con la perspectiva de cerrar una segunda temporada consecutiva sin títulos, surgen los cuestionamientos si debe seguir al frente del equipo.

Aunque Arbeloa cuenta con el respeto del vestuario, la exigencia de Florentino Pérez apunta a un perfil con mayor jerarquía y experiencia internacional para gestionar un proyecto que cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé.

El casting galáctico: De la utopía de Zidane al favoritismo de Pochettino

Tras el fracaso en Alemania, el desfile de nombres para ocupar uno de los puestos más codiciados del futbol ha iniciado, aunque por ahora Arbeloa parece mantenerse como una opción.

Según medios españoles, la lista de nombres que podrían entrar al relevo es variado, pero algunos ni siquiera deberían pasar por la mente. Uno de los deseos será el regreso de la figura de Zinedine Zidane, aunque eso parece casi imposible ya que solo falta se oficialice que llegará como reemplazo de Didier Deschamps en la selección de Francia una vez que el Mundial 2026 finalice.

Paradójicamente, el propio Deschamps ha surgido como opción debido a su excelente relación con Mbappé, aunque su perfil genera dudas en un sector de la directiva.

Según Mundo Deportivo, el nombre de Jürgen Klopp sigue siendo el gran anhelo de los socios, mientras que el nombre de Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos tendría el visto bueno de Pérez. Su cercanía con Florentino y su pasado con Mbappé en el PSG lo colocan como uno de los favoritos.

El Madrid sabe que la elección que tomen deberá ser una a mediano largo plazo ya que el éxito no se construye de la noche a la mañana, aunque en este caso, cualquiera que tome el banquillo tendrá la presión de tener que comenzar a demostrar un camino al éxito desde el primer día para olvidar los últimos años.