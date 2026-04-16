Martinoli le dedicó emotivas palabras a José Ramón Fernández: ‘me dobló, le agradecí’

José Ramón Fernández, ícono del periodismo deportivo, presentó su libro ‘El Protagonista’, una autobiografía en la que cuenta algunos momentos de su trayectoria. En el evento, el narrador Christian Martinoli le dedicó unas emotivas palabras a su maestro.

“Un privilegio estar con usted, sabe bien que nunca le hablo de tú, no lo voy a hacer. Siempre nos permitió presentarnos en sociedad dentro de un medio de comunicación que está lleno de tiburones, nos hizo viajar por el mundo, nos hizo ganar dinero, nos hizo ser famosos, lo único que le puedo decir, agradecerle a usted, a nombre de mis compañeros, todo lo que nos ha dado, y la oportunidad que nos dio para trascender aquí.

En este canal conocí a mi esposa, hice una familia, vivo bien, viajo por donde quiero, soy reconocido, soy odiado, seguí su escuela. Me da mucho gusto decir que, a mi mentaban la ma… diciéndome ‘hijo de José Ramón’, para mí era un halago”, contó Christian Martinoli.

El narrador recordó cuando le pidió que disfrutara del Mundial y la ocasión en la que le pidió que narrara la final, una decisión que lo dobló y le agradeció.

“Fui a su oficina 10 veces, nueve fue para mentarme la ma…, iba pensando ‘qué carajo hice’, aparte no le podíamos responder, hasta la fecha, ese día me empezó a gritar usted porque nos habíamos peleado con García en un programa. Me dijo ‘eres muy joven, ¿qué edad tienes?’ Yo 26, ‘ah carajo, uno nunca sabe cuándo es el último Mundial, disfrútalo’. Si usted me deja lo disfruto.

Eran como Octavos de final, usted me dijo ‘me voy a hacer un lado, por primera vez en mi carrera para que tú narres la final del Mundial’. Entonces, el líder de opinión número uno que ha tenido la televisión deportiva mexicana me diga eso, me dobló, le agradecí, me fui”, señaló.

José Ramón Fernández es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México y fue fiel a su estilo, al que elevó más allá de lo polémico.

“Yo no he sido un periodista polémico. He sido superpolémico”, mencionó.