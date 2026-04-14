Mundialistas McDonald's: El "fichaje estrella" que redefine la experiencia del fútbol en México

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA™ ha comenzado, y en el terreno de la innovación gastronómica, McDonald’s ha realizado el movimiento más estratégico de la temporada. Por primera vez en México, la cadena líder de restaurantes se une a Tajín, la marca mexicana que ha conquistado el mundo, para presentar "Mundialistas McDonald's": un menú de edición limitada diseñado para celebrar la pasión global del fútbol con un ADN profundamente local.

Un legado de sabor mundialista

Desde que McDonald’s se convirtió en patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en 1994, cada torneo ha sido una plataforma para conectar con los fans a través de sabores que trascienden fronteras. Sin embargo, para esta edición, la marca apuesta por la hiper-localización. Mientras que en mundiales pasados (como Rusia o Qatar) la oferta se centraba en ingredientes internacionales, la integración de la salsa Tajín en México responde a una tendencia global de éxito.

En mercados como Puerto Rico, Chile y otros países de la región, las colaboraciones previas entre ambas marcas se convirtieron en fenómenos virales y récords de ventas. Hoy, esa fórmula ganadora llega a territorio nacional para satisfacer a un consumidor que exige calidad premium y sabores que le den identidad.

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La alineación de campeones

La propuesta de este año no solo destaca por el sabor, sino por una arquitectura de producto superior: pan más grande para una experiencia premium y un packaging especial que captura la emoción del estadio. La alineación titular la componen:

McMéxico (La Capitana): Disponible en versiones de res o pollo, es la joya de la corona. Integra la receta original de la salsa Tajín, logrando ese balance perfecto entre picante y cítrico que define el paladar mexicano.



McFrancia y McUSA: Representan la sofisticación y la fuerza de dos potencias mundiales. La primera, con un toque europeo de salsa Creamy Mustard, y la segunda, con la robustez del BBQ al estilo americano.

Papas Bravas: Las papas más famosas del mundo se reinventan con una nueva salsa especial y trozos de tocino crujiente, posicionándose como el complemento táctico ideal.

Estrategia de exclusividad: El factor "Ahora o Nunca"

Desde la perspectiva de marketing, el gran acierto de esta campaña es su carácter efímero. Disponible únicamente del 14 de abril al 8 de junio, estos sabores emulan la naturaleza de la Copa del Mundo: aparecen solo cada cuatro años y, cuando el cronómetro llega a cero, desaparecen del menú.

Para McDonald’s México y Tajín, esta alianza no es solo una transacción comercial, sino una celebración de la cultura pop, el deporte y el orgullo nacional. Es una invitación a "probar el mundo" sin perder la esencia que nos hace locales. Los fanáticos ya pueden encontrar este menú en todos los restaurantes del país, recordándonos que, en la cancha y en la mesa, la pasión no tiene límite.

¡Conoce más de esta gran alianza y pruébalas!

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