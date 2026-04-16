VIDEO: ¡Casi lo rompen! Mateo Chávez sufre dura entrada en la Conference League

El futbol mexicano recibió un golpe durísimo desde el Viejo Continente. A poco tiempo de iniciar el camino crítico hacia el Mundial 2026, las alertas médicas sonaron con fuerza debido a una acción criminal que puso en riesgo la carrera de uno de los talentos nacionales. Durante los cuartos de final de la Conference League, Mateo Chávez recibió una entrada escalofriante que paralizó a los aficionados y desató la furia generalizada por la inoperancia del cuerpo arbitral.

Mateo Chávez recibiendo una dura falta. Foto: Captura de pantalla

El lateral azteca, quien apenas regresó a las canchas tras superar un largo periodo de inactividad, saltó como titular con el AZ Alkmaar en un duelo que pintaba para ser una noche de redención deportiva. Sin embargo, el sueño terminó como una pesadilla absoluta. La gravedad del impacto obligó al cuerpo técnico a sacarlo del terreno de juego antes de iniciar el segundo tiempo, dejando un sabor amargo que trasciende cualquier resultado adverso en la pizarra.

LA POLÉMICA JUGADA QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS EN EL TRI

Todo ocurrió en un escenario de altísima tensión. El jugador rival, Newertton, se lanzó con una fuerza desmedida y conectó la pierna del defensor mexicano a una altura sumamente peligrosa. La imagen de la extremidad comprometida circuló rápidamente a través de videos en redes sociales, provocando una ola de indignación. En ese instante, todos en el estadio esperaban la tarjeta roja directa, pero el silbante central decidió castigar la brutal infracción con un simple cartón amarillo, una resolución que calentó los ánimos en el banquillo neerlandés.

Lo más increíble del suceso fue la total ausencia tecnológica. Los encargados del VAR brillaron por su omisión y ni siquiera llamaron al juez para revisar la acción en los monitores. Esta falta de criterio no solo perjudicó al cuadro local en lo táctico, sino que dejó desprotegida la integridad física de Mateo Chávez. Ahora, la Selección Mexicana y los médicos del club cruzan los dedos para que los estudios descarten una fractura o una recaída que frustre sus aspiraciones internacionales.

ADIÓS A EUROPA: AZ ALKMAAR SE DESPIDE ANTE EL SHAKHTAR DONETSK

El encuentro ya presentaba un panorama oscurísimo para la escuadra de los Países Bajos. El golpe anímico por la salida de su figura defensiva terminó por sepultar cualquier milagro. Aunque el partido de vuelta finalizó con un vibrante empate a dos goles, la historia se definió desde el choque de ida. El Shakhtar Donetsk demostró una jerarquía implacable y cerró la eliminatoria con un aplastante 5-2 en el marcador global, sellando su boleto directo a las semifinales del torneo europeo.

Mateo Chávez tendido sobre el césped. REUTERS

Con este duro desenlace, el AZ Alkmaar consumó su fracaso continental y le dijo adiós a la competición. No obstante, el dolor de la eliminación quedó totalmente en segundo plano para los seguidores latinos. Hoy, la preocupación principal en el entorno del futbol gira en torno al parte médico del joven zaguero. Queda en evidencia que, en competencias de élite, la protección a los futbolistas debe ser prioridad, pues una plancha imprudente estuvo a centímetros de frenar en seco la carrera de una pieza vital para el futuro del balompié mexicano.