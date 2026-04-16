¿Qué oculta Tiger Woods? Defensa pelea por evitar que revisen sus recetas médicas

La historia de Tiger Woods con la justicia se encuentra lejos de terminar y, ahora, sus abogados han lanzado una ofensiva en los tribunales de Florida para tratar de proteger su historial médico, datos a los que quiere acceder la fiscalía, específicamente los referentes al uso de medicamentos controlados, esto como consecuencia del conflicto legal que enfrenta tras el arresto por conducir bajo los efectos de sustancias (DUI) ocurrido el pasado 27 de marzo y que se convirtió en un tema viral.

La fiscalía del condado de Martin busca desenterrar información crítica: desde las fechas en que se surtieron las recetas hasta las advertencias específicas que los farmacéuticos habrían dado a Woods sobre conducir mientras se utilizan dichos fármacos.

El caso se remonta al viernes 27 de marzo en Jupiter Island. Según el informe oficial, los agentes hallaron dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo del pantalón de Woods. Los testimonios policiales describen un escenario preocupante: ojos vidriosos y pupilas extremadamente dilatadas, señales claras de un deterioro físico que el golfista ha negado en su declaración de inocencia.

Privacidad vs. Justicia: El choque en la corte

El equipo legal del golfista, encabezado por el abogado Douglas Duncan, presentó una moción el pasado 14 de abril argumentando que Woods, de 50 años, posee un "interés constitucional en el derecho a la privacidad" que debería proteger su historial en la Farmacia Lewis de Palm Beach, esto según relata la revista People.

La defensa sostiene que, si bien este derecho no es absoluto ante una investigación criminal, el Estado debe justificar plenamente por qué es necesaria esta intrusión. En los documentos judiciales, Duncan fue enfático al solicitar una audiencia previa.

Mientras los abogados pelean en los tribunales, Woods ha optado por el silencio y el aislamiento clínico. Tras admitir la gravedad de su recaída, el deportista obtuvo permiso judicial para salir del país y recibir tratamiento especializado. “Me retiraré por un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera", expresó Woods en un comunicado a la espera de conocer los siguientes pasos en su proceso legal.