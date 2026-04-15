Tamara Caballero: liderazgo femenino en las finanzas de México

En un sector que, en su mayoría, ha sido dominado por hombres, Tamara Caballero, ha construido una trayectoria ejemplar que no sólo refleja experiencia y resultados, sino también una nueva forma de ejercer el liderazgo femenino en las finanzas mexicanas.

Con más de 35 años de experiencia en el sector financiero, inició su carrera en 1988 en Banamex, donde se formó en áreas clave como Banca de Inversión, Corporativa y de Gobierno.

Desde entonces, su visión estratégica y capacidad de ejecución la han llevado a ocupar posiciones determinantes en la evolución de la banca en México.

Su paso por Banco Interacciones marcó un punto de inflexión. Ahí desarrolló soluciones innovadoras enfocadas en el sector gubernamental, posicionando a la institución como líder en su segmento. En 2013, encabezó la Oferta Pública Inicial (IPO) del banco y consolidó su área como la más rentable, al generar más del 90% de las utilidades, un logro que evidenció su capacidad para transformar estructuras complejas en motores de crecimiento, siendo un claro ejemplo de liderazgo femenino.

Otro de los momentos más relevantes de su carrera llegó en 2018, cuando jugó un papel clave en la fusión entre Banorte e Interacciones. Tras este hito, asumió la dirección general adjunta de Banca de Gobierno e Infraestructura.

En conjunto con su equipo, ha estructurado más de 500 proyectos de infraestructura y 65 refinanciamientos de deuda pública, impactando directamente en el desarrollo del país.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra la estructuración financiera del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 80 mil millones de pesos, una operación reconocida en 2021 por la consultora Latin Finance, reafirmando su liderazgo técnico y visionario a largo plazo.

Pieza clave en la evolución de Multiva

Hace cuatro años, Tamara se integró a Grupo Financiero Multiva y, en junio de 2023, se convirtió en la primera mujer en asumir la dirección general del banco.

Este nombramiento no solo representó un avance en términos de equidad de género, sino también un mensaje claro sobre la capacidad de las mujeres para liderar instituciones financieras de alto nivel.

Más allá de los resultados, su estilo de liderazgo se distingue por la disciplina, la constancia y una profunda convicción en el equilibrio personal como motor del éxito profesional, una filosofía que también se refleja en su vida fuera del ámbito corporativo.

Apasionada del deporte, es ciclista de ruta con experiencia en competencias de media y larga distancia, y practica disciplinas como natación, pádel, pilates funcional y senderismo.

Para Tamara, el deporte no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta que fortalece su claridad mental, resiliencia y capacidad para tomar decisiones estratégicas.

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Su compromiso se extiende al ámbito social y deportivo, desde 2023 asesora al Comité Olímpico Mexicano en temas financieros y apenas el año pasado, fue nombrada miembro permanente, consolidando su participación en iniciativas que impulsan el desarrollo del país desde distintos frentes.

La historia de Tamara Caballero es la de una mujer que ha abierto camino en la alta dirección financiera, demostrando que el liderazgo femenino no sólo es necesario, sino fundamental para construir instituciones más sólidas, incluyentes y con una visión clara hacia el futuro.